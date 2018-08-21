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Компания Isuzu представила два новых современных экстремальных концепта - Concept X

Компанией Isuzu представлены в двух версиях два новых современных экстремальных концепта. Внедорожник и пикап носят одно имя - Concept X.

Компания Isuzu представила два новых современных экстремальных концепта - Concept X

Пикап на основе версии D-Max в дину имеет 5 500 м, в ширину - 2 150 мм, в высоту - 2 100 мм. Основой внедорожника является семиместная версия MU-X, реализуемая в Австралии. Помимо габаритов между пикапом, а также внедорожником проекта Isuzu Concept X различий нет. Оба авто получили кузовные модифицированные панели, электрическую лебёдку типа WARN Zeon 10-S Platinum, особую ливрею. Пикап имеет абсолютно новую грузовую платформу. Оба концепта оснащают тормозами TBS Racing, 20-дюймовыми колёсами с внедорожными 38-дюймовыми шинами Toyo Open Country, амортизаторами с внешним 60-миллимитровым резервуаром, пятирычажной задней койловер-подвеской.

Пикап, а также внедорожник оснащаются четырёхцилиндровым трёхлитровым дизелем, который способен генерировать 176 лошадиных сил. Силовому агрегату пару составляет шестиступенчатая автоматическая КП Aisin.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:15
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