АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Настасья Самбурская примерила образ блондинки

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская любит экспериментировать со своей внешностью. Накануне знаменитость удивила фанатом в Instagram новым образом блондинки, выбранным для фотосессии и изменившим ее до неузнаваемости.

Настасья Самбурская примерила образ блондинки

Настасья Самбурская часто удивляет своих поклонников. Телеведущая то кардинально меняет свой имидж, то фотографируется с надувным парнем, то высказывается по поводу весьма острых тем. Недавно звезда телесериала «Универ» поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой телеведущая предстала в новом для себя образе. На снимке Настасья Самбурская запечатлена с длинными белыми волосами, в комментарии к фото она написала: «Первые кадры с фотосессии готовы».

Настасья Самбурская примерила образ блондинки

Поклонники актрисы пришли в восторг от такого имиджа своей любимицы. Восторженные комментарии оставили и некоторые коллеги телеведущей, среди которых Регина Тодоренко, Ида Галич и Михаил Галустян. Всего за несколько часов снимок знаменитости набрал более 190 тысяч лайков.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наночастицы оксида гафния помогут удалить налет с
Ученые: Употребление авокадо может защитить
Zotye запустила продажи нового кроссовера Traum
Эпатажный участник «Дома-2» Егор Черкасов
В Москве самый дешевый букет на 1 сентября будет
Актрису Афшан Азад из «Гарри Поттера» чуть не
Экс-участник «Дома-2» Валерий Блюменкранц
Наташа Королева показала архивное видео с Тарзаном
Два козла сорвали работу метро в Нью-Йорке
Ежегодно американцы смывают в канализацию до
Компания Isuzu представила два новых современных
Настасья Самбурская примерила образ блондинки
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до
«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову
Армия США заказала семьдесят автопилотируемых
«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с
Из-за схожести дочь Ксении Бородиной назвали
«Лучше бы вы стреляли друг в друга!»: Фанаты
Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two
В центре Владивостока взорвался автомобиль
Сергей Жуков вернулся домой после двух операций
Ирина Шейк в качестве дизайнера представила
«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла
Валерия показала в Instagram своего
Компания Apple зарегистрировала шесть новых
Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в
Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии
Названа цена первого смартфона со сверхпрочным
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый
Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает
Просмотреть все новости