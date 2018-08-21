Настасья Самбурская примерила образ блондинки

Настасья Самбурская часто удивляет своих поклонников. Телеведущая то кардинально меняет свой имидж, то фотографируется с надувным парнем, то высказывается по поводу весьма острых тем. Недавно звезда телесериала «Универ» поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой телеведущая предстала в новом для себя образе. На снимке Настасья Самбурская запечатлена с длинными белыми волосами, в комментарии к фото она написала: «Первые кадры с фотосессии готовы».Поклонники актрисы пришли в восторг от такого имиджа своей любимицы. Восторженные комментарии оставили и некоторые коллеги телеведущей, среди которых Регина Тодоренко, Ида Галич и Михаил Галустян. Всего за несколько часов снимок знаменитости набрал более 190 тысяч лайков.