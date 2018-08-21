Из-за схожести дочь Ксении Бородиной назвали «маминой ксерокопией»

«Я в шоке, одно лицо», «мамина ксерокопия» «как две капли похожи», «Да видно было изначально что она на Ксюшу похожа, просто многих светлые глаза Курбана сбивают с толку», «Боже, это же полный клон, а совсем не папа», «Ксюш, тут папа постарался, а ты просто рядом постояла», «А я сразу видела что похожа на маму, глазки папины», «Кстати, да очень похожа, глазки папины, а все остальное - БОРОДУЛЯ», - комментируют публикацию фанаты Ксении Бородиной.

Накануне Бородина предложила своим фанатам сравнить свои детские снимки с фотографией младшей дочери.В социальных сетях Бородиной часто мелькают фото её дочерей – девятилетней Маши и двухлетней Теоны. Поклонники Ксении давно заявляют, что Маруся – вылитый папа. Она родилась в браке с Юрием Будаговым. Отношения продлились недолго, и в 2011 году Юрий и Ксения развелись.И вот в своём микроблоге ведущая телестройки поинтересовалась, похожа ли младшая дочь на неё.Она выложила свои детский снимок, который просто шокировал подписчиков. Буквально все написали, что девочка очень похожа на мамочку в детстве, правда, глаза у девочки папины - от Курбана Омарова.Кстати, многие попросили выложить детские снимки папы, чтобы сравнить Теону с маленьким отцом.