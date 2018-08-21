«Лучше бы вы стреляли друг в друга!»: Фанаты назвали новое шоу Ольги Бузовой «убогим»
Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая исполнительница Ольга Бузова анонсировала у себя на страничке в социальной сети Instagram выход новой телепрограммы «Бузова против Бородиной». Несмотря на то, что шоу еще не вышло в эфиры, многие подписчики теледивы уверены, что проект будет очередным провалом.
Ни для кого не является секретом, что за социальными сетями Ольги Бузовой следит больше тринадцати миллионов людей, однако, судя по многочисленным комментариям и сообщениям, большинство из них вовсе не являются фанатами ее творчества. Многие подписчики поющей телеведущей в открытую не восхищаются знаменитостью, а наоборот.
И вот на днях, Ольга Бузова не успев, вероятней всего, даже понять, что анонсировала в личном инста-блоге выход нового телепроекта «Бузова против Бородиной», как шоу уже что есть мочи раскритиковали и разнесли в пух и прах. Пользователи Сети называли новое телешоу «убогим» и «противным».
А некоторые фолловеры и вовсе уверены, что на него не стоит тратить свое время, поэтому заявили, что не будут смотреть новую телепрограмму с участием Бузовой и Бородиной. Множество антифанатов просто-таки убеждены, что проект окажется провальным.
Некоторые подписчики поющей телеведущей обвинили Ольгу Бузову в том, что она хочет пиариться на всем, чем только возможно. Пользователи Сети даже предложили знаменитости несколько вариантов, которые уж точно смогут помочь поднять рейтинги новой телепрограммы «Бузова против Бородиной».
Ни для кого не является секретом, что за социальными сетями Ольги Бузовой следит больше тринадцати миллионов людей, однако, судя по многочисленным комментариям и сообщениям, большинство из них вовсе не являются фанатами ее творчества. Многие подписчики поющей телеведущей в открытую не восхищаются знаменитостью, а наоборот.
И вот на днях, Ольга Бузова не успев, вероятней всего, даже понять, что анонсировала в личном инста-блоге выход нового телепроекта «Бузова против Бородиной», как шоу уже что есть мочи раскритиковали и разнесли в пух и прах. Пользователи Сети называли новое телешоу «убогим» и «противным».
А некоторые фолловеры и вовсе уверены, что на него не стоит тратить свое время, поэтому заявили, что не будут смотреть новую телепрограмму с участием Бузовой и Бородиной. Множество антифанатов просто-таки убеждены, что проект окажется провальным.
«Я просто уверена, что шоу «Бузова против Бородиной» будет убогим!!! На него не стоит тратить даже времени!», «На Бузову и так противно смотреть, когда она ведет лобное место и тет! Эта программа точно добавит еще больше негатива! Как можно самой себе так внушить, что ты красотка и очень умная? Не понимаю..», «Когда же ты уже успокоишься? Мужика нет, так давай повсюду свой нос совать! Фууу..уже устала от этой Бузовой!!!», - продолжают писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.
Некоторые подписчики поющей телеведущей обвинили Ольгу Бузову в том, что она хочет пиариться на всем, чем только возможно. Пользователи Сети даже предложили знаменитости несколько вариантов, которые уж точно смогут помочь поднять рейтинги новой телепрограммы «Бузова против Бородиной».
«Господи, что только не придумают ради того, чтобы пропиарить себя! Что же будет дальше, аж страшно предполагать!», «А дальше будет ад! Я вас это точно говорю!», «Лучше бы стреляли друг друга на той передаче! Вы ради рейтинга с Бородиной наверное даже готовы драку устроить? Вот на вашу потасовку интересно будет посмотреть! Бородиной явно хочется Бузову хоть разочек, но стукнуть..», - пишут недоброжелатели телепроекта «Дома-2» и Ольги Бузовой в социальных сетях.