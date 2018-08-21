«Лучше бы вы стреляли друг в друга!»: Фанаты назвали новое шоу Ольги Бузовой «убогим»

«Я просто уверена, что шоу «Бузова против Бородиной» будет убогим!!! На него не стоит тратить даже времени!», «На Бузову и так противно смотреть, когда она ведет лобное место и тет! Эта программа точно добавит еще больше негатива! Как можно самой себе так внушить, что ты красотка и очень умная? Не понимаю..», «Когда же ты уже успокоишься? Мужика нет, так давай повсюду свой нос совать! Фууу..уже устала от этой Бузовой!!!», - продолжают писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.

«Господи, что только не придумают ради того, чтобы пропиарить себя! Что же будет дальше, аж страшно предполагать!», «А дальше будет ад! Я вас это точно говорю!», «Лучше бы стреляли друг друга на той передаче! Вы ради рейтинга с Бородиной наверное даже готовы драку устроить? Вот на вашу потасовку интересно будет посмотреть! Бородиной явно хочется Бузову хоть разочек, но стукнуть..», - пишут недоброжелатели телепроекта «Дома-2» и Ольги Бузовой в социальных сетях.

Ни для кого не является секретом, что за социальными сетями Ольги Бузовой следит больше тринадцати миллионов людей, однако, судя по многочисленным комментариям и сообщениям, большинство из них вовсе не являются фанатами ее творчества. Многие подписчики поющей телеведущей в открытую не восхищаются знаменитостью, а наоборот.И вот на днях, Ольга Бузова не успев, вероятней всего, даже понять, что анонсировала в личном инста-блоге выход нового телепроекта «Бузова против Бородиной», как шоу уже что есть мочи раскритиковали и разнесли в пух и прах. Пользователи Сети называли новое телешоу «убогим» и «противным».А некоторые фолловеры и вовсе уверены, что на него не стоит тратить свое время, поэтому заявили, что не будут смотреть новую телепрограмму с участием Бузовой и Бородиной. Множество антифанатов просто-таки убеждены, что проект окажется провальным.Некоторые подписчики поющей телеведущей обвинили Ольгу Бузову в том, что она хочет пиариться на всем, чем только возможно. Пользователи Сети даже предложили знаменитости несколько вариантов, которые уж точно смогут помочь поднять рейтинги новой телепрограммы «Бузова против Бородиной».