АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Армия США заказала семьдесят автопилотируемых военных грузовых автомобилей

Армия США заказала семьдесят автопилотируемых военных грузовых автомобилей на 2020 год. Вследствие того, что на военные колонны зачастую осуществляются нападения, беспилотное транспортное средство позволит уменьшить потери, считают эксперты.

Армия США заказала семьдесят автопилотируемых военных грузовых автомобилей


Американская компания Oshkosh осуществляет работу над оснащением 10-ти грузовых авто M1075 PLS современными системами автоматического управления под названием Robotic Research. Данные системы позволят сделать из обычных транспортных средств беспилотники. Автомобили к концу будущего года пройдут серию определённых сертификационных тестов. Когда грузовые авто передадут американским военным, их подвергнут испытаниям в полевых условиях. Военные во время тестов сформируют колонны до десяти транспортных средств. Их вести будет авто с пилотом.

Военные Соединённых Штатов с компанией Lockheed Martin в 2014 году впервые провели тестирование грузовой автоколонны на территории Техаса.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до
«Фигура огонь»: Поклонники сравнили Ольгу Бузову
Армия США заказала семьдесят автопилотируемых
«УАЗ» рассказал о модернизированном «Патриоте» с
Из-за схожести дочь Ксении Бородиной назвали
«Лучше бы вы стреляли друг в друга!»: Фанаты
Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two
В центре Владивостока взорвался автомобиль
Сергей Жуков вернулся домой после двух операций
Ирина Шейк в качестве дизайнера представила
«Сразу минус 10 лет»: Ольга Бузова сняла
Валерия показала в Instagram своего
Компания Apple зарегистрировала шесть новых
Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в
Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии
Названа цена первого смартфона со сверхпрочным
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый
Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает
Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности,
Рендеры смартфона Huawei Mate 20 раскрывают
NASA разместило в Сети удивительное музыкальное
Logitech показала вертикальную компьютерную мышь
Тюнинг-ателье G-Power доработало универсал
Дональд и Меланья Трамп спят в разных спальнях,
Астролог Василиса Володина назвала семью принца
Милана Кержакова поделилась в Instagram
Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель
Над Китаем из смога возникли гигантские фигуры в
Ученые объяснили, почему не стоит бояться конца
Россия передаст Индии технологии Су-57
Просмотреть все новости