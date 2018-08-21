Армия США заказала семьдесят автопилотируемых военных грузовых автомобилей

Американская компания Oshkosh осуществляет работу над оснащением 10-ти грузовых авто M1075 PLS современными системами автоматического управления под названием Robotic Research. Данные системы позволят сделать из обычных транспортных средств беспилотники. Автомобили к концу будущего года пройдут серию определённых сертификационных тестов. Когда грузовые авто передадут американским военным, их подвергнут испытаниям в полевых условиях. Военные во время тестов сформируют колонны до десяти транспортных средств. Их вести будет авто с пилотом.Военные Соединённых Штатов с компанией Lockheed Martin в 2014 году впервые провели тестирование грузовой автоколонны на территории Техаса.