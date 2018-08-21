Армия США заказала семьдесят автопилотируемых военных грузовых автомобилей
Армия США заказала семьдесят автопилотируемых военных грузовых автомобилей на 2020 год. Вследствие того, что на военные колонны зачастую осуществляются нападения, беспилотное транспортное средство позволит уменьшить потери, считают эксперты.
Американская компания Oshkosh осуществляет работу над оснащением 10-ти грузовых авто M1075 PLS современными системами автоматического управления под названием Robotic Research. Данные системы позволят сделать из обычных транспортных средств беспилотники. Автомобили к концу будущего года пройдут серию определённых сертификационных тестов. Когда грузовые авто передадут американским военным, их подвергнут испытаниям в полевых условиях. Военные во время тестов сформируют колонны до десяти транспортных средств. Их вести будет авто с пилотом.
Военные Соединённых Штатов с компанией Lockheed Martin в 2014 году впервые провели тестирование грузовой автоколонны на территории Техаса.
Американская компания Oshkosh осуществляет работу над оснащением 10-ти грузовых авто M1075 PLS современными системами автоматического управления под названием Robotic Research. Данные системы позволят сделать из обычных транспортных средств беспилотники. Автомобили к концу будущего года пройдут серию определённых сертификационных тестов. Когда грузовые авто передадут американским военным, их подвергнут испытаниям в полевых условиях. Военные во время тестов сформируют колонны до десяти транспортных средств. Их вести будет авто с пилотом.
Военные Соединённых Штатов с компанией Lockheed Martin в 2014 году впервые провели тестирование грузовой автоколонны на территории Техаса.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:45