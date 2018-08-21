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Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в ресторане, столкнувшись там с бывшим мужем

Московский ресторан «Чайка» стал местом, где неожиданно столкнулись бывшие супруги Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов: певица устроила там пресс-конференцию, а футболист отпраздновал крестины новорожденной дочери Миланы.

Несмотря на недовольство с обеих сторон, ни Ольга, ни Дмитрий не стали отменять своих мероприятий.

Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в ресторане, столкнувшись там с бывшим мужем

В окружении ведущей «Дом-2» удивлялись, что администрация ресторана не предупредила, что и пресс-конференция, и крестины назначены на один день.

«Бузова, как истинный профессионал, не подала виду, и сказала, что не будет ничего отменять, потому что кто-то там приехал. Просто попросила сделать так, чтобы они не пересекались», - отметили друзья Ольги Бузовой.

Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в ресторане, столкнувшись там с бывшим мужем

Тарасов тоже не остался в восторге от перспективы прятаться весь вечер от журналистов, ведь он рассчитывал провести это время в кругу родных и близких.

Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в ресторане, столкнувшись там с бывшим мужем

Напомним, что развод «тарабузиков» состоялся еще в 2016 году, и если Дмитрий успел за это время третий раз жениться и даже обзавестись потомством в виде дочери Миланы, то Ольга Бузова до сих пор свободна от супружеских обязательств и находится в активных поисках спутника жизни.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:07
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