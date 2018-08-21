Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в ресторане, столкнувшись там с бывшим мужем

Несмотря на недовольство с обеих сторон, ни Ольга, ни Дмитрий не стали отменять своих мероприятий.В окружении ведущей «Дом-2» удивлялись, что администрация ресторана не предупредила, что и пресс-конференция, и крестины назначены на один день.«Бузова, как истинный профессионал, не подала виду, и сказала, что не будет ничего отменять, потому что кто-то там приехал. Просто попросила сделать так, чтобы они не пересекались», - отметили друзья Ольги Бузовой.Тарасов тоже не остался в восторге от перспективы прятаться весь вечер от журналистов, ведь он рассчитывал провести это время в кругу родных и близких.Напомним, что развод «тарабузиков» состоялся еще в 2016 году, и если Дмитрий успел за это время третий раз жениться и даже обзавестись потомством в виде дочери Миланы, то Ольга Бузова до сих пор свободна от супружеских обязательств и находится в активных поисках спутника жизни.