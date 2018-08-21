АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый мужчина

В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» был найден мертвый 54-летний мужчина. Проводники обнаружили труп, когда состав двигался по Ростовской области.

В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый мужчина

Трагическое происшествие случилось вечером 18 августа, но прессе об этом стало известно только сейчас. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что погибший проживал в Анапе.

21 августа пресс-служба Южного управления Следственного комитета на транспорте сообщила о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:52
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерия показала в Instagram своего
Компания Apple зарегистрировала шесть новых
Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в
Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии
Названа цена первого смартфона со сверхпрочным
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый
Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает
Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности,
Рендеры смартфона Huawei Mate 20 раскрывают
NASA разместило в Сети удивительное музыкальное
Logitech показала вертикальную компьютерную мышь
Тюнинг-ателье G-Power доработало универсал
Дональд и Меланья Трамп спят в разных спальнях,
Астролог Василиса Володина назвала семью принца
Милана Кержакова поделилась в Instagram
Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель
Над Китаем из смога возникли гигантские фигуры в
Ученые объяснили, почему не стоит бояться конца
Россия передаст Индии технологии Су-57
Сервис «Яндекс.Музыка» может заменить стандартное
23 августа Xiaomi представит новый ноутбук
Автомобили Tesla будут воспроизводить видео с
Попрощаться с поэтом Зиновьевым не пришла ни
Геронтолог Обри ди Грей утверждает, что люди
Российские специалисты научились предсказывать
Комментарий Павла Погребняка к семейному фото
Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах
Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини
Mercedes-Benz анонсировал на видео новый
Юлия Высоцкая показала романтичное фото с Андреем
Просмотреть все новости