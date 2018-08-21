В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый мужчина

Трагическое происшествие случилось вечером 18 августа, но прессе об этом стало известно только сейчас. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что погибший проживал в Анапе.21 августа пресс-служба Южного управления Следственного комитета на транспорте сообщила о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.