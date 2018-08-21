В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый мужчина
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» был найден мертвый 54-летний мужчина. Проводники обнаружили труп, когда состав двигался по Ростовской области.
Трагическое происшествие случилось вечером 18 августа, но прессе об этом стало известно только сейчас. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что погибший проживал в Анапе.
21 августа пресс-служба Южного управления Следственного комитета на транспорте сообщила о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.
Трагическое происшествие случилось вечером 18 августа, но прессе об этом стало известно только сейчас. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что погибший проживал в Анапе.
21 августа пресс-служба Южного управления Следственного комитета на транспорте сообщила о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:52