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Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two California

Представители хорватской компании Rimac Automobili продемонстрировали особую версию гиперкара C_Two под названием California. Презентация нового автомобиля состоялась в Лос-Анджелесе на площадке автомобильного музея Петерсен.

Особенностью C_Two California является синий окрас кузова и отсек в багажнике для хранения бутылок с шампанским и бокалов. В качестве силовой установки гиперкара выступают четыре электромотора общей производительностью 1914 лошадиных сил. Блок батарей ёмкостью 120 кВт/час встроен в кузов в виде углепластикового монокока. Запас хода машины составляет 650 километров, а её максимальная скорость – 412 км/час. До первой «сотки» автомобиль разгоняется примерно за 2 секунды.

Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two California


Гиперкар оснащён комплексом активной аэродинамики с подвижными заслонками в капоте и в переднем бампере, а также у него имеется автономное управление на базе искусственного интеллекта. Rimac C_Two планируют запустить в производство в 2019 году ограниченным тиражом. Заказать новую модель смогут и российские автолюбители по цене 131 465 670 рублей.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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