Представлена особая версия гиперкара Rimac C_Two California

Особенностью C_Two California является синий окрас кузова и отсек в багажнике для хранения бутылок с шампанским и бокалов. В качестве силовой установки гиперкара выступают четыре электромотора общей производительностью 1914 лошадиных сил. Блок батарей ёмкостью 120 кВт/час встроен в кузов в виде углепластикового монокока. Запас хода машины составляет 650 километров, а её максимальная скорость – 412 км/час. До первой «сотки» автомобиль разгоняется примерно за 2 секунды.Гиперкар оснащён комплексом активной аэродинамики с подвижными заслонками в капоте и в переднем бампере, а также у него имеется автономное управление на базе искусственного интеллекта. Rimac C_Two планируют запустить в производство в 2019 году ограниченным тиражом. Заказать новую модель смогут и российские автолюбители по цене 131 465 670 рублей.