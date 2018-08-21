Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии

На прошлой неделе грузинскими властями был принят ряд поправок к закону «О гражданстве», которые упрощают процедуру возвращения гражданства, утраченного вследствие принятия гражданства другой страны. Этими законодательными изменениями и решил воспользоваться Валерий Меладзе. Отказываться от паспорта РФ он также не намерен, поскольку двойное гражданство в Грузии не запрещено.53-летний Валерий Шотаевич Меладзе является уроженцем Батуми. В свое время он окончил кораблестроительный институт в украинском городе Николаев, но, как известно, корабелом он не стал. Больше двух десятков лет он прожил в первом браке с женой Ириной, которая родила ему трех дочерей. В 2014 году он женился на одной из солисток «ВИАгры» Альбине Джанабаевой, от которой на свет появились два сына.