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Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии

Экс-гражданин Украины, а ныне – россиянин, Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии. С соответствующей просьбой известный исполнитель обратился в грузинский Минюст, о чем сообщает информагентство GHN.

Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии

На прошлой неделе грузинскими властями был принят ряд поправок к закону «О гражданстве», которые упрощают процедуру возвращения гражданства, утраченного вследствие принятия гражданства другой страны. Этими законодательными изменениями и решил воспользоваться Валерий Меладзе. Отказываться от паспорта РФ он также не намерен, поскольку двойное гражданство в Грузии не запрещено.

53-летний Валерий Шотаевич Меладзе является уроженцем Батуми. В свое время он окончил кораблестроительный институт в украинском городе Николаев, но, как известно, корабелом он не стал. Больше двух десятков лет он прожил в первом браке с женой Ириной, которая родила ему трех дочерей. В 2014 году он женился на одной из солисток «ВИАгры» Альбине Джанабаевой, от которой на свет появились два сына.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:05
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