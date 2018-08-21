Сергей Жуков вернулся домой после двух операций

В конце июля стало известно, что гастрольный тур группы «Руки Вверх» по южным городам России отменяется, в связи с тем, что Сергей Жуков попал в больницу. В настоящее время певец чувствует себя гораздо лучше, его выписали из больницы, при этом ему необходимо посещать медицинское учреждение для прохождения различных процедур.Сергей Жуков с нетерпением ждёт, когда его жена и дети вернутся из Испании, где они проводили свой отдых, ведь певец не виделся с ними более двух месяцев. В конце августа артисту будет сделана третья операция, но к своей творческой деятельности он приступит только после того, как ему разрешат врачи. По предварительным данным, это может произойти в сентябре.