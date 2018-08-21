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Сергей Жуков вернулся домой после двух операций

Сергея Жукова после двух операций выписали из больницы, однако в конце августа певцу предстоит перенести ещё оно оперативное вмешательство. Сейчас артист находится дома в ожидании встречи с детьми, которые скоро вернуться из солнечной Испании.

В конце июля стало известно, что гастрольный тур группы «Руки Вверх» по южным городам России отменяется, в связи с тем, что Сергей Жуков попал в больницу. В настоящее время певец чувствует себя гораздо лучше, его выписали из больницы, при этом ему необходимо посещать медицинское учреждение для прохождения различных процедур.

Сергей Жуков вернулся домой после двух операций


Сергей Жуков с нетерпением ждёт, когда его жена и дети вернутся из Испании, где они проводили свой отдых, ведь певец не виделся с ними более двух месяцев. В конце августа артисту будет сделана третья операция, но к своей творческой деятельности он приступит только после того, как ему разрешат врачи. По предварительным данным, это может произойти в сентябре.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:00
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