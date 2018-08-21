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Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает морщины

Американские учёные выяснили, что экстракт листьев сахарного и красного клёна способствует предотвращению появления морщин, а также обладает отбеливающим и противовоспалительным эффектом. К такому выводу эксперты пришли после проведения исследования, результаты которого опубликовало издание phys.org.

По словам специалистов, упругость кожи поддерживает белок соединительной ткани эластин. Морщины образуются, когда данный белок разрушается под воздействием ферментов. После проведённого исследования эксперты доказали, что экстракт кленовых листьев положительно влияет на состояние кожного покрова. Помимо омолаживающего эффекта он способствует снятию воспалительных процессов и осветлению веснушек.

Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает морщины


Таким образом, учёные пришли к выводу, что экстракт кленового листа является хорошей альтернативой ботоксу. Теперь перед специалистами стоит задача разработать запатентованный рецепт с содержанием экстракта. Это вещество в скором времени эксперты планируют добавлять в косметические средства.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 06:45
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