Три Луны 4 миллиарда лет назад освещали Землю до уничтожения двух спутников космическими катастрофами

Древнегерманская мифология называет мир людей Мидгардом, который был защищен небесными телами от опасного воздействия космоса. Благодаря силе гравитации они могли замедлить вращение Земли, увеличивая продолжительность суток. Специалисты давно интересовались таким феноменом, а исследователи предположили, что Луны были созданы высокоразвитыми существами, имеющими уникальные технологии. В ведах есть подробное описание гибели Лели, которая была расположена ближе остальных объектов к планете.Это случилось 122000 лет назад, когда на ее поверхность вторглась цивилизация агрессивных пришельцев, решивших захватить землян. Они построили на ней военную базу, но предки вовремя заметили угрозу и уничтожили врага, вот только осколки разрушенного спутника после падения стали причиной возникновения первого Всемирного потопа и ледникового периода. Северное полушарие покрылось снегом, а люди и животные были вынуждены переселиться за Уральские горы.Славяне в память о таких событиях отмечали праздник Пасхетъ, где появилась традиция проверять крепость крашеных яиц. Самое крепкое из них являлось символом силы Даждьбога, а разбитый аналог олицетворял уничтоженную злыми силами Луну и всегда отдавался на съедение животным. Фатта была вторым спутником планеты и видела величие Атлантиды. Вот только неуемная жажда могущества исчезнувшей цивилизации, использовавшей силы стихий во время создания своих разрушительных технологий, привела к нарушению космического баланса.Спутник сошел с орбиты, а Земля стала быстрее вращаться вокруг оси, после чего год увеличился на 5 дней. В календарях майя сохранились сведения о сильном ударе после столкновения небесных тел, сдвинувшем тектонические платформы. Океаны и моря вышли из берегов и стали сметать все на своем пути, пока пробуждались древние вулканы и образовывались новые природные объекты, поднимающиеся из земных недр. Пепел закрыл Солнце и вызвал новый конец света, описанный во всех религиях.Человечество было отброшено в каменный век и снова училось выживать в непривычных условиях после планетарной катастрофы. Современные ученые уверены, что пропавшие Луны имели естественное происхождение, потому что нашли огромное “небесное поле” во время исследования аргентинского района Кампо-дель-Сьело. Легенды индейцев рассказывают об огромном шаре, упавшем с небес, а испанцы делали оружие из куска космической железной глыбы.В 16 веке местный житель тоже брал отсюда материал для личных нужд, после чего сюда прибыла научная экспедиция вместе с доном Рубином де Селисом. Архивные документы зафиксировали метеорит, весящий 15 тонн, только потом он бесследно исчез. Еще один космический собрат был найден в 1803 году, а кусок дара небес купил британец Вудбайн Дэриш, передавший его сотрудникам музея. До сих пор археологи сталкиваются с большим скоплением небесных тел и кратеров на 17-километровом участке, заинтриговавшем американского ученого Кессиди.Когда он нашел здесь множество мелких обломков небесного тела из 100% железа, то сразу заметил некую странность. При взрыве метеорита куски могут попасть только на 2-метровую территорию, чего нельзя сказать о данной местности. После анализа эксперт сделал выводы, что это была пропавшая вторая Луна, притягивающаяся к Земле до предела Роша, после чего она рассыпалась на части.Пожар, вызванный падением обломков небесного тела, возник 6000 лет назад, а в 2016 году ученые заметили квазилуну, находящуюся на земной орбите 100 лет, и не собирающуюся покидать ее несколько веков. Астероид имеет 100-метровый диаметр и стал спутником планеты, приближаясь к Солнцу или прячась в ее тени, но он не является угрозой для человечества.