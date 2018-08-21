Рендеры смартфона Huawei Mate 20 раскрывают особенности его тройной камеры

Раскрывают изображения основные особенности новинки. Отмечается наличие в верхней части экрана небольшого выреза, здесь разработчик разместил фронтальную камеру. По неофициальной информации, дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма, а также разрешение 2244х1080 пикселей. Тыльная часть корпуса имеет тройную камеру оригинальной конфигурации. Выполнена она в виде матрицы 2х2, при этом три элемента представляют оптические модули, а в четвертый заложены функции вспышки.Для основы аппарата использован процессор Kirin 980, официальной информации о нем еще нет. Размер оперативной памяти составляет 6 Гбайт, при этом предусмотрена установка флеш-модуля емкостью 128 Гбайт.В нижней части корпуса расположен порт USB Type-C, сверху находится гнездо для наушников. Аккумуляторная батарея поддерживает функции беспроводной подзарядки, ее емкость 4200 мА/ч. Новая платформа представлена последней версией ОС Android 9 Pie.