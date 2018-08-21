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Рендеры смартфона Huawei Mate 20 раскрывают особенности его тройной камеры

Ресурсом XDA-Developers опубликованы рендеры смартфона Huawei Mate 20. Как утверждается, изображения соответствуют реальному аппарату, в котором предусмотрена тройная камера.

Раскрывают изображения основные особенности новинки. Отмечается наличие в верхней части экрана небольшого выреза, здесь разработчик разместил фронтальную камеру. По неофициальной информации, дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма, а также разрешение 2244х1080 пикселей. Тыльная часть корпуса имеет тройную камеру оригинальной конфигурации. Выполнена она в виде матрицы 2х2, при этом три элемента представляют оптические модули, а в четвертый заложены функции вспышки.
Рендеры смартфона Huawei Mate 20 раскрывают особенности его тройной камеры


Для основы аппарата использован процессор Kirin 980, официальной информации о нем еще нет. Размер оперативной памяти составляет 6 Гбайт, при этом предусмотрена установка флеш-модуля емкостью 128 Гбайт.

В нижней части корпуса расположен порт USB Type-C, сверху находится гнездо для наушников. Аккумуляторная батарея поддерживает функции беспроводной подзарядки, ее емкость 4200 мА/ч. Новая платформа представлена последней версией ОС Android 9 Pie.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:15
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