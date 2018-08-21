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Сервис «Яндекс.Музыка» может заменить стандартное музыкальное приложение в Windows 10

«Яндекс.Музыка» может заменить стандартное музыкальное приложение в Windows 10. Согласно сообщениям RobotReview известно, что «Яндекс» ведет переговоры с Microsoft относительно реализации данной возможности.

Если переговоры пройдут успешно, то в Windows 10 стандартный музыкальный плеер заменят на приложение «Яндекс.Музыка». Предусмотрят такую возможность в очередном автоматическом обновлении системы.
Сервис «Яндекс.Музыка» может заменить стандартное музыкальное приложение в Windows 10


Компании уже давно наладили партнерские отношения. «Яндекс.Музыка» был первым сервисом, который выпустил для российских пользователей универсальное приложение, представленное в десктопном и мобильном варианте операционной системы Windows 10.

Microsoft уже объявила про остановку продаж музыки магазином приложений Windows, а так же закрытие программы Groove Music Pass. Российским пользователям Windows данный музыкальный сервис не был доступен. Теперь он прекращает существование с 31 декабря.

«Яндекс.Музыка» не может сравниться с Apple Music разнообразием фонотеки, но сервис уже оценили пользователи, дав ему отличные рекомендации.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:30
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