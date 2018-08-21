Сервис «Яндекс.Музыка» может заменить стандартное музыкальное приложение в Windows 10

Если переговоры пройдут успешно, то в Windows 10 стандартный музыкальный плеер заменят на приложение «Яндекс.Музыка». Предусмотрят такую возможность в очередном автоматическом обновлении системы.Компании уже давно наладили партнерские отношения. «Яндекс.Музыка» был первым сервисом, который выпустил для российских пользователей универсальное приложение, представленное в десктопном и мобильном варианте операционной системы Windows 10.Microsoft уже объявила про остановку продаж музыки магазином приложений Windows, а так же закрытие программы Groove Music Pass. Российским пользователям Windows данный музыкальный сервис не был доступен. Теперь он прекращает существование с 31 декабря.«Яндекс.Музыка» не может сравниться с Apple Music разнообразием фонотеки, но сервис уже оценили пользователи, дав ему отличные рекомендации.