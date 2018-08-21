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Logitech показала вертикальную компьютерную мышь MX Vertical

Известный производитель техники Logitech продемонстрировал очередную новинку – вертикальную мышь MX Vertical, которая может продемонстрировать уникальный метод управления.

В компании предполагают, что уникальная модель периферийного устройства может оказаться крайне востребованной. Поводом для создания вертикальной мыши является проведенная научная работа, результатом которой стали данные, что данный тип управления намного проще и удобнее, нежели традиционные горизонтальные манипуляторы. По мнению разработчиков, MX Vertical позволит значительно снизить напряжения в мышцах, чего не удается добиться обычными мышками для компьютеров.

Logitech показала вертикальную компьютерную мышь MX Vertical


Кроме того, создатели новой мыши также использовали специальное резиновое покрытие, которое препятствует скольжению. Колесо премиум-класса является еще одним аргументом для выбора манипулятора MX Vertical, так как пользование теперь станет удобнее и проще. Беспроводной адаптер мыши позволит длительное время наслаждаться работой мыши без подключения к зарядному устройству. Емкость батареи равна 240 мАч. Уже сейчас доступны предварительные заказы на модель MX Vertical, которую оценили в 100 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 05:45
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