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Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах

Сегодня стало известно, что тюнинг-ателье Lexani Motorcars презентовало уникальный фургон Mercedes-Benz Sprinter, получивший изменения, позволившие ему стать домом на колесах.

Представители американского ателье не скрывают, что поводом к созданию данной новинки является повышенный спрос на данный вид техники. Кроме того, инженеры компании сумели установить в немецком фургоне систему полного привода. Для создания более агрессивного и стильного вида здесь также установили 20-дюймовые легкосплавные диски. Для того, чтобы доступ к крыше и ее площади стал удобнее, на задней части кузова установлена специальная лестница.

Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах


В салоне многие элементы получили карбоновые и замшевые вставки, придающие стильный вид. Наличие полного набора бытовых приборов также станет приятным сюрпризом для владельцев фургона. Несмотря на повышенный интерес к данной новинке, пока представители тюнинг-ателье пока не рассекречивают ценник на улучшенную модель. Также установлено, что новый фургон Mercedes-Benz Sprinter в нынешнем исполнении готовился на протяжении одного года, что свидетельствует о серьезном подходе разработчиков к выпуску данного транспортного средства с комфортными условиями для жизни.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 21:15
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