Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах

Представители американского ателье не скрывают, что поводом к созданию данной новинки является повышенный спрос на данный вид техники. Кроме того, инженеры компании сумели установить в немецком фургоне систему полного привода. Для создания более агрессивного и стильного вида здесь также установили 20-дюймовые легкосплавные диски. Для того, чтобы доступ к крыше и ее площади стал удобнее, на задней части кузова установлена специальная лестница.В салоне многие элементы получили карбоновые и замшевые вставки, придающие стильный вид. Наличие полного набора бытовых приборов также станет приятным сюрпризом для владельцев фургона. Несмотря на повышенный интерес к данной новинке, пока представители тюнинг-ателье пока не рассекречивают ценник на улучшенную модель. Также установлено, что новый фургон Mercedes-Benz Sprinter в нынешнем исполнении готовился на протяжении одного года, что свидетельствует о серьезном подходе разработчиков к выпуску данного транспортного средства с комфортными условиями для жизни.