АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
EUR 76.18 USD 66.88
Курс валют на 18.08.2018

Mercedes-Benz анонсировал на видео новый электрический шоу-кар

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz поделился записью, на которой можно увидеть уникальный новый спорткар. Главной особенностью автомобиля является то, что у него зафиксирован нулевой выброс.

К настоящему времени установлено, что новинка будет официально презентована уже через несколько дней. Уникальная модель во многом повторит стилистику Mercedes-Benz 1930 годов выпуска, что также может выразиться на повышенном интересе к экземпляру. Пока никаких точных технических параметров не озвучивается, тогда как некоторые источники указывают, что спорткар получит электрическую установку.

Mercedes-Benz анонсировал на видео новый электрический шоу-кар


Не исключено, что автомобиль имеет аналогичный агрегат, который ранее уже успели испытать на другом популярном суперкаре SLS E-Cell. В том случае, если данный слух окажется правдой, то общая мощность всех электрических установок составит около 750 л.с. Вполне вероятно, что в рамках приближающейся презентации станут известны и более важные параметры о спорткаре, заслуживающие особого внимания со стороны ценителей автомобилей данного класса.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские специалисты научились предсказывать
Комментарий Павла Погребняка к семейному фото
Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах
Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини
Mercedes-Benz анонсировал на видео новый
Юлия Высоцкая показала романтичное фото с Андреем
Ученые выяснили, что личность большинства людей
Перспективный планер Perlan 2 прошел высотные
Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга
Новую версию седана Hyundai Genesis G80 выпустят
Американские ученые рассказали о существовании
Оставив детей в Италии, Ксения Бородина и Курбан
Писательницу Юлию Шилову прооперируют после
Звезда ситкома "Счастливы вместе" Александр
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев поздравил с
Японский космонавт Соити Ногути назвал умение
Дочь миллиардера Потанина вышла замуж за
Бывший парень Елизаветы Триандафилиди предложил
Военный эксперт рассказал о разработке комплекса
В Сети бурно обсуждают срыв "Перезагрузки"
У заместителя гендиректора РКК «Энергия» изъяли
Алсу сообщила, почему не захотела рожать в России
Киану Ривз давно женат на Вайноне Райдер
Хакеры научились редактировать сообщения
Ольга Орлова: «Сын в курсе всех моих ухажеров»
Аналитики предсказали россиянам падение цен на
Футболиста «Нижнего Новгорода» решили наказать за
Ольга Бузова «превратилась» в скелет и напомнила
Представлен не опасный для поясницы левитирующий
Первое фото новорожденного сына Овечкина и
Просмотреть все новости