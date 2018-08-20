Mercedes-Benz анонсировал на видео новый электрический шоу-кар

К настоящему времени установлено, что новинка будет официально презентована уже через несколько дней. Уникальная модель во многом повторит стилистику Mercedes-Benz 1930 годов выпуска, что также может выразиться на повышенном интересе к экземпляру. Пока никаких точных технических параметров не озвучивается, тогда как некоторые источники указывают, что спорткар получит электрическую установку.Не исключено, что автомобиль имеет аналогичный агрегат, который ранее уже успели испытать на другом популярном суперкаре SLS E-Cell. В том случае, если данный слух окажется правдой, то общая мощность всех электрических установок составит около 750 л.с. Вполне вероятно, что в рамках приближающейся презентации станут известны и более важные параметры о спорткаре, заслуживающие особого внимания со стороны ценителей автомобилей данного класса.