Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель нервных клеток
Международное объединение ученых в ходе очередного исследования обнаружило у семейства паучьих уникальные свойства. Отравляющее вещество паука-кругопряда способно блокировать нейрорецепторы головного мозга.
Исследователи уверяют, что данное открытие поможет разрабатывать препараты, которые лечат нейродегенеративные патологии. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании Neuron. Эксперты выяснили, что пауки-кругопряды способны нейтрализовать свою жертву при помощи отравляющего вещества. В яде этих членистоногих содержатся вещества, которые способны лечить нейродегенеративные заболевания.
Также в ходе эксперимента стало ясно, что в яде паука целый спектр веществ, начиная от белков и заканчивая сигнальными молекулами. А в совокупности ферменты могут замедлять активность нервных импульсов. При введении этих веществ в организм здоровой особи возникают конвульсии, но для поврежденных нейронов отравляющее вещество служит стабилизатором, который спасает молекулы от гибели.
Исследователи уверяют, что данное открытие поможет разрабатывать препараты, которые лечат нейродегенеративные патологии. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании Neuron. Эксперты выяснили, что пауки-кругопряды способны нейтрализовать свою жертву при помощи отравляющего вещества. В яде этих членистоногих содержатся вещества, которые способны лечить нейродегенеративные заболевания.
Также в ходе эксперимента стало ясно, что в яде паука целый спектр веществ, начиная от белков и заканчивая сигнальными молекулами. А в совокупности ферменты могут замедлять активность нервных импульсов. При введении этих веществ в организм здоровой особи возникают конвульсии, но для поврежденных нейронов отравляющее вещество служит стабилизатором, который спасает молекулы от гибели.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:30