Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель нервных клеток

Исследователи уверяют, что данное открытие поможет разрабатывать препараты, которые лечат нейродегенеративные патологии. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании Neuron. Эксперты выяснили, что пауки-кругопряды способны нейтрализовать свою жертву при помощи отравляющего вещества. В яде этих членистоногих содержатся вещества, которые способны лечить нейродегенеративные заболевания.Также в ходе эксперимента стало ясно, что в яде паука целый спектр веществ, начиная от белков и заканчивая сигнальными молекулами. А в совокупности ферменты могут замедлять активность нервных импульсов. При введении этих веществ в организм здоровой особи возникают конвульсии, но для поврежденных нейронов отравляющее вещество служит стабилизатором, который спасает молекулы от гибели.