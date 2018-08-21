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Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель нервных клеток

Международное объединение ученых в ходе очередного исследования обнаружило у семейства паучьих уникальные свойства. Отравляющее вещество паука-кругопряда способно блокировать нейрорецепторы головного мозга.

Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель нервных клеток

Исследователи уверяют, что данное открытие поможет разрабатывать препараты, которые лечат нейродегенеративные патологии. Результаты эксперимента были опубликованы в научном издании Neuron. Эксперты выяснили, что пауки-кругопряды способны нейтрализовать свою жертву при помощи отравляющего вещества. В яде этих членистоногих содержатся вещества, которые способны лечить нейродегенеративные заболевания.

Также в ходе эксперимента стало ясно, что в яде паука целый спектр веществ, начиная от белков и заканчивая сигнальными молекулами. А в совокупности ферменты могут замедлять активность нервных импульсов. При введении этих веществ в организм здоровой особи возникают конвульсии, но для поврежденных нейронов отравляющее вещество служит стабилизатором, который спасает молекулы от гибели.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 03:30
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