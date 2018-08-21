Компания Apple зарегистрировала шесть новых моделей смарт-часов Watch

Все устройства получили необходимые сертификаты, их номера A1977, A1978, A1975, A1976, A2007, A2008. Разработчики не разглашают технических подробностей новинок. По имеющейся информации, выйдут умные часы в трех версиях. Одна из них будет снабжена функцией сотовой связи. Выпускаемые ранее модели соответствовали в основном двум вариантам, а отличались только размерами экрана.Как отметил аналитик Мини Чжи Куо, для всех моделей Apple Watch Series 4 предусмотрен масштабный редизайн. В основном это относится к толщине рамок, которые будут значительно уменьшены.