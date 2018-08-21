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Компания Apple зарегистрировала шесть новых моделей смарт-часов Watch

Разработчики компании Apple зарегистрировали шесть версий новых смарт-часов. На сентябрь 2018 года уже запланировано проведение презентации моделей Apple Watch Series 4.

Все устройства получили необходимые сертификаты, их номера A1977, A1978, A1975, A1976, A2007, A2008. Разработчики не разглашают технических подробностей новинок. По имеющейся информации, выйдут умные часы в трех версиях. Одна из них будет снабжена функцией сотовой связи. Выпускаемые ранее модели соответствовали в основном двум вариантам, а отличались только размерами экрана.
Компания Apple зарегистрировала шесть новых моделей смарт-часов Watch


Как отметил аналитик Мини Чжи Куо, для всех моделей Apple Watch Series 4 предусмотрен масштабный редизайн. В основном это относится к толщине рамок, которые будут значительно уменьшены.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:15
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