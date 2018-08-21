Астролог Василиса Володина назвала семью принца Гарри и Меган Маркл прочной и счастливой

Экстрасенсы также говорили, что в будущем у королевских супругов все будет хорошо. Накануне астролог похвалила публикацию со свадьбы принца и актрисы. Кроме того, Василиса Володина одобрительно отозвалась по поводу выбранной для свадьбы даты. Специалисты в вопросах красоты поведали, что Меган Маркл уже не выпрямляет волосы, хоть ранее для этого всегда применяла химические средства.Скорей всего, герцогиня Сассекская отказалась от применения косметики с химическим составом для того, чтобы защитить от пагубного влияния своего будущего ребенка. Журналисты уверены, что сейчас супруга принца Гарри уже беременна.