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Астролог Василиса Володина назвала семью принца Гарри и Меган Маркл прочной и счастливой

Астролог Василиса Володина из шоу «Давай поженимся» назвала семью Меган Маркл и принца Гарри счастливой и прочной. После свадьбы пары в Сети неоднократно появлялась информация о том, что отношения герцогов Сассекских сложились отличные.

Астролог Василиса Володина назвала семью принца Гарри и Меган Маркл прочной и счастливой


Экстрасенсы также говорили, что в будущем у королевских супругов все будет хорошо. Накануне астролог похвалила публикацию со свадьбы принца и актрисы. Кроме того, Василиса Володина одобрительно отозвалась по поводу выбранной для свадьбы даты. Специалисты в вопросах красоты поведали, что Меган Маркл уже не выпрямляет волосы, хоть ранее для этого всегда применяла химические средства.

Астролог Василиса Володина назвала семью принца Гарри и Меган Маркл прочной и счастливой


Скорей всего, герцогиня Сассекская отказалась от применения косметики с химическим составом для того, чтобы защитить от пагубного влияния своего будущего ребенка. Журналисты уверены, что сейчас супруга принца Гарри уже беременна.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:30
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