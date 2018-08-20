Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова разругались на свадьбе друзей

«На свадьбе мы с Сашей немного поругались. Перед ней мы решали, кто будет за рулем. Мы договорились, что будет он. На свадьбу я приехала сама, потому что Саша задержался на работе. Когда он приехал, сказал, что тоже хочет выпить. Вот мы с ним и поссорились, потому что я не хотела ночевать непонятно где, да и оставлять там машину», - написала Ольга Жарикова у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«Мне очень жалко Жарикову, но она сама должна была хорошо понимать, куда она полезла!!! Была бы я на ее месте давно бы ушла от Гобозова! Это хорошо еще, что он ее не бьет, но и тут я уверена, дело времени..», « Оля, беги от Сашки! Он еще никого не сделал счастливой! И тебя тоже не сделает! Ты заслуживаешь лучшего!», «Бедная маленькая девочка! И куда только ее родители смотрят, вообще не понятно! Гобозова нужно бояться, как страшного вируса!!!», - продолжают активно писать преданные поклонники «Дома-2» в Сети.

Ни для кого не является секретом, что Александр Гобозов и Ольга Жарикова не так давно покинули прославленную телестройку «Дом-2». Парочка заявила, что намерены жить вдвоем вне Периметра, а также что уже устали от постоянного прицела огромнейшего количества видеокамер, поэтому покидают шоу.На сегодняшний день Александр до сих пор является официально женатым мужчиной. Есть информация, что развод Гобозова и Алианы Устиненко должен состояться уже в конце текущего месяца. Впрочем, как видно, это не мешает мужчине заявлять о том, что практически сразу же после развода с первой супругой он намерен сыграть свадьбу с Ольгой Жариковой.На свадьбе Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова Александр Гобозов появился в компании своей новой возлюбленной. Как удалось выяснить, в конце торжества, когда парочка уже решила ехать домой, между ними разразился громкий скандал. По словам очевидцев, Саша предложил Ольге переночевать на Поляне, так как это место было ближе всего.Однако Жариковой показалось, что ее избранник на самом деле хочет увидеться с бывшей супругой Алианой, поэтому девушка закатила громкую сцену ревности. И несмотря на то, что Оля довольно быстро поняла, что ревновать своего возлюбленного к Алиане нет никакого смысла, и ничего плохого Александр не предложил, от скандала все-таки осталось неприятное чувство, которое, впрочем, мало-помалу испарилось.Жарикова не намерена признавать, что она на самом деле очень боится того, что появление в их жизни Устиненко, может кардинально изменить ее возлюбленного. К слову, Гобозов очень хорошо это понимает.