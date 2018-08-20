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Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова разругались на свадьбе друзей

Бывшие участники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова и Александр Гобозов не смогли спокойно отпраздновать бракосочетание своих близких друзей Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.

Ни для кого не является секретом, что Александр Гобозов и Ольга Жарикова не так давно покинули прославленную телестройку «Дом-2». Парочка заявила, что намерены жить вдвоем вне Периметра, а также что уже устали от постоянного прицела огромнейшего количества видеокамер, поэтому покидают шоу.

Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова разругались на свадьбе друзей

На сегодняшний день Александр до сих пор является официально женатым мужчиной. Есть информация, что развод Гобозова и Алианы Устиненко должен состояться уже в конце текущего месяца. Впрочем, как видно, это не мешает мужчине заявлять о том, что практически сразу же после развода с первой супругой он намерен сыграть свадьбу с Ольгой Жариковой.

На свадьбе Татьяны Мусульбес и Виктора Литвинова Александр Гобозов появился в компании своей новой возлюбленной. Как удалось выяснить, в конце торжества, когда парочка уже решила ехать домой, между ними разразился громкий скандал. По словам очевидцев, Саша предложил Ольге переночевать на Поляне, так как это место было ближе всего.

Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова разругались на свадьбе друзей

Однако Жариковой показалось, что ее избранник на самом деле хочет увидеться с бывшей супругой Алианой, поэтому девушка закатила громкую сцену ревности. И несмотря на то, что Оля довольно быстро поняла, что ревновать своего возлюбленного к Алиане нет никакого смысла, и ничего плохого Александр не предложил, от скандала все-таки осталось неприятное чувство, которое, впрочем, мало-помалу испарилось.

«На свадьбе мы с Сашей немного поругались. Перед ней мы решали, кто будет за рулем. Мы договорились, что будет он. На свадьбу я приехала сама, потому что Саша задержался на работе. Когда он приехал, сказал, что тоже хочет выпить. Вот мы с ним и поссорились, потому что я не хотела ночевать непонятно где, да и оставлять там машину», - написала Ольга Жарикова у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Жарикова не намерена признавать, что она на самом деле очень боится того, что появление в их жизни Устиненко, может кардинально изменить ее возлюбленного. К слову, Гобозов очень хорошо это понимает.

Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова разругались на свадьбе друзей

«Мне очень жалко Жарикову, но она сама должна была хорошо понимать, куда она полезла!!! Была бы я на ее месте давно бы ушла от Гобозова! Это хорошо еще, что он ее не бьет, но и тут я уверена, дело времени..», « Оля, беги от Сашки! Он еще никого не сделал счастливой! И тебя тоже не сделает! Ты заслуживаешь лучшего!», «Бедная маленькая девочка! И куда только ее родители смотрят, вообще не понятно! Гобозова нужно бояться, как страшного вируса!!!», - продолжают активно писать преданные поклонники «Дома-2» в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:44
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