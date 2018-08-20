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Ученые выяснили, что личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет

Ученые выяснили, что несмотря на характер человека, который меняется с возрастом, у большинства людей основные черты личности остаются прежними.Такие заключения были сделаны на основе результатов масштабного научного исследования.

Ученые выяснили, что личность большинства людей остается стабильной в течение 50 лет

Ученые постоянно пытаются выяснить, как эволюционирует личность человека в течение всей его жизни. Психологи из Хьюстонского университета проанализировали данные исследования, которое провели в 1960 году. В рамках проекта ученые изучали особенности личности 440 тысяч учеников старших школ, в том числе и по пяти общим и относительно независимых черт: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, открытость опыту и невротизм.

В среднем результаты опрошенных показали, что у 40% заметны изменения в каждой из черт характера, в то время как 60% оказались стабильны. При этом пол человека не играет роли в наблюдаемых трансформациях. Исследователи заявили, что результаты показывают, что личность остается стабильна в течение всей жизни, причем как на уровне отдельных черт, так и на уровне личностного профиля. Также, она весьма пластична и с возрастом становится зрелой.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:15
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