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Названа цена первого смартфона со сверхпрочным Corning Gorilla Glass 6

Китайский бренд Oppo озвучил стоимость будущей новинки смартфона Oppo R17, который буквально через несколько дней будет официально представлен в Китае.

Одним их главным достоинств готовящегося к премьере устройства является то, что здесь разработчики установили самое прочное защитное стекло Corning Gorilla Glass 6, позволяющее существенно повысить степень «неубиваемости» гаджета. Кроме того, теперь не понадобится подставлять палец в конкретный участок на корпусе для активации сканера отпечатка, так как датчики установлены по всей плоскости дисплея смартфона Oppo R17.

Названа цена первого смартфона со сверхпрочным Corning Gorilla Glass 6


Уже 23 августа китайские представители озвучат все достоинства и преимущества данной новинки, тогда как сейчас уже частично рассекречены основные параметры смартфона. Устройство получит дисплей на 6,4 дюйма, а также 8 гигабайт оперативной памяти. За быструю и стабильную работу здесь отвечает высокопроизводительный процессор Snapdragon 670. Также известно, что создатели смартфона оснастили его аккумулятором, емкость которого составила 3500 мАч. Ориентировочная стоимость новинки на китайском рынке равна примерно 500 долларам, однако эта цифра может быть подкорректирована к дате официального запуска в продажу.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 07:00
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