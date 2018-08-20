Юлия Высоцкая показала романтичное фото с Андреем Кончаловским в честь его дня рождения

20 июля знаменитый режиссер отмечает свое 81-летие. Одной из первых выдающегося кинодеятеля поздравила его жена. В Сети не очень часто появляются совместные фотографии знаменитостей, однако этот раз стал исключением. Фанаты присоединились к поздравлениям теледивы. Они пожелали Андрею Кончаловскому крепкого здоровья. Некоторые фолловеры отметили, что пара, невзирая на большую разницу в возрасте, замечательно смотрится вместе. Сейчас супруги активно путешествуют.Юлия Высоцкая подарила супругу двух детей – Петра и Марию. В 2013 году режиссер попал в аварию, в это время в пассажирском кресле находилась его дочь. Девочка получила тяжелые травмы и ушибы. Докторам пришлось ввести Марию в искусственную кому, и они до сих пор пытаются вернуть пациентку к нормальной жизни.