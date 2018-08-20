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Оставив детей в Италии, Ксения Бородина и Курбан Омаров отправились во Францию

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина оставила наследников в Италии, а сама отправилась с любимым супругом Курбаном Омаровым во Францию.

Ни для кого из преданных поклонников звездного семейства Бородиной-Омарова не является секретом то, что на данный момент они в компании своих троих детей отдыхают в Италии. Известно, что теледива впервые решила вывести всё своё семейство на отдых в Италию.

Оставив детей в Италии, Ксения Бородина и Курбан Омаров отправились во Францию

По словам Ксении Бородиной, с Италией у неё связано очень много теплых и ярких воспоминаний из детства. Оказывается, что каждое лето в школьные годы будущая знаменитость проводила на Капри со своей итальянской семьей. А это значит, что для телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» итальянский язык является практически вторым родным.

Понежившись несколько дней на солнце и поплескавшись в Средиземном море, Ксения Бородина и Курбан Омаров решили оставить наследников на няню, которую они привезли с собой из России, а сами, взяв напрокат кабриолет, решили проведать соседку Италии – Францию. А если быть точнее, проехаться по ее южному побережью.

«Как круто путешествовать на машине, столько всегда интересно видишь, а пейзажи просто глаз не оторвать. Мы уже во Франции», - написала многими любимая телеведущая одного из самых скандальных и популярных проектов России Ксения Бородина.


Оставив детей в Италии, Ксения Бородина и Курбан Омаров отправились во Францию

Нужно сказать, что огромнейшее количество преданных поклонников знаменитости очень удивило такое быстрое изменение геолокации их любимицы. Первой остановкой во время путешествия по Французской Ривьере, как можно наблюдать из сториз Ксении Бородиной, оказалась Ницца.

Курбан Омаров со своей звездной супругой остановились в старинной пятизвездочной гостинице. Из номера, в котором неизвестно сколько времени планируют провести телеведущая и бизнесмен, открывается невероятный вид на Английскую набережную Ниццы. Конечно же, что таким роскошным видом и Курбан, и Ксения поспешили поделиться со своими преданными поклонниками, опубликовав у себя на страничке в социальной сети Instagram новый сториз.

Вечером же Ксения Бородина и Курбан Омаров решили отправиться в Монте-Карло, где они посетили один из самых популярных и шикарных ресторанов княжества.

Оставив детей в Италии, Ксения Бородина и Курбан Омаров отправились во Францию

«Невозможно оторваться от такой красоты! Ксюш, роскошный вид! Давай побольше сториз и красивых фотографий из Ниццы!!», «Правильно сделали, что решили провести время только вдвоем! Очень любим вашу семью! Счастья вам!!!», «Какие же вы все-таки молодцы! Не устаю повторять – вы пример для многих звездных семей!», - продолжают писать верные фанаты Ксении Бородиной и Курбана Омарова в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:06
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