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Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

Супруга известного рэп-исполнителя Джигана, Оксана Самойлова улетела вместе с мужем и тремя детьми на отдых. Накануне в Instagram модель продемонстрировала идеальные формы в бикини.

Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

Оксана Самойлова стала мамой в третий раз чуть больше года назад, у модели и рэп-исполнителя родилась третья дочка Майя. За весьма короткие сроки супруга Джигана смогла восстановить свою идеальную фигуру. Уже через несколько месяцев после родов модель позировала в бикини и демонстрировала поклонникам свои формы. Оксана Самойлова и Джиган мечтают о сыне и намерены завести четвертого ребенка. В социальной сети многодетная мать рассказывает о своей работе, воспитании детей и о том, как привести свое тело в порядок после родов.

Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

Накануне в Instagram модель опубликовала фотографию в купальнике продемонстрировав идеальные формы. Подписчики в соцсетях не перестают восхищаться внешними данными Оксаны Самойловой и в комментариях буквально засыпают ее комплиментами, а ее снимки за несколько часов собирают огромное количество лайков.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00
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