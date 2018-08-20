Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

Оксана Самойлова стала мамой в третий раз чуть больше года назад, у модели и рэп-исполнителя родилась третья дочка Майя. За весьма короткие сроки супруга Джигана смогла восстановить свою идеальную фигуру. Уже через несколько месяцев после родов модель позировала в бикини и демонстрировала поклонникам свои формы. Оксана Самойлова и Джиган мечтают о сыне и намерены завести четвертого ребенка. В социальной сети многодетная мать рассказывает о своей работе, воспитании детей и о том, как привести свое тело в порядок после родов.Накануне в Instagram модель опубликовала фотографию в купальнике продемонстрировав идеальные формы. Подписчики в соцсетях не перестают восхищаться внешними данными Оксаны Самойловой и в комментариях буквально засыпают ее комплиментами, а ее снимки за несколько часов собирают огромное количество лайков.