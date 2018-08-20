Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев поздравил с годовщиной Викторию Романец, но все вспомнили про Евгению Феофилактову

«Прекрасное утро пятницы. Этот день для нас особенный. 17.08.2017. В 8:20 любимый будил меня уже с букетом цветов. Все как я и хотела. Рим. Мы. И наша любовь. Спасибо муж Антон Гусев», - написала Виктория Романец в день годовщины ее свадьбы с Антоном Гусевым.

«Ровно год назад, 17.08.2017, мы встретились с тобой Виктория в ЗАГСе, все как обычно, чуть не опоздали на роспись, стали мужем и женой, и понеслась. Было разное у нас с тобой, ни как у всех конечно. Сегодня наш день, продолжим его за ужином», - написал Гусев в день годовщины свадьбы с Романец.

«Я поздравляю тебя, нас с годовщиной свадьбы – 4 года. За все это время вместе, я хочу сказать тебе спасибо за семью, за сына, которого ты мне родила, за тот маленький и крепкий мир из трех людей, которым мы живем. Я не их тех, кто будет говорить что все всегда будет гладко, иногда мы разные во многих моментах, но чтобы не происходило, я всегда рядом. Спасибо, за преданное сердце и понимание. То, что мы несем нашей семьей, нельзя купить за деньги. Часто спорим, но чаще кайфуем друг от друга, это самое главное. Я поздравляю тебя, моя любимая Женя Гусева!», - писал Антон Гусев в день годовщины свадьбы с Евгенией Феофилактовой.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что несколько дней назад звездное семейство Виктории Романец и Антона Гусева отправилось в очередной отпуск. В этот раз парочка отдала предпочтение путешествию в Рим. Как выяснилось, все это не просто так.Оказывается, что именно в Риме обворожительная брюнетка мечтала отпраздновать их первую с возлюбленным годовщину. Правда, сам Антон не оправдал ожидания Виктории.Невзирая на то, что сама Романец на фотографиях и видеозаписях, которые она каждый день публикует у себя на страничке в социальной сети Instagram, изображает радость и полное удовлетворение, огромнейшее количество подписчиков Виктории уверены, что брюнетка не в восторге от того, что ее любимый муж ограничился просто большим букетом цветов и ужином в ресторане, а в Сети и вовсе посвятил ей только несколько слов.Многие принялись вспомнить Евгению Феофилактову, которой Гусев посвящал целые произведения. Ярые недоброжелатели семейства Виктории Романец и Антона Гусева не поленились отыскать и в очередной раз напомнить парочке, как молодой человек поздравлял с годовщиной свадьбы свою первую супругу.На сегодняшний день множество пользователей Сети пришли к единому мнению: Антон Гусев на самом деле не любит Викторию Романец, а настоящие чувства он испытывал к первой супруге Евгении Феофилактовой.