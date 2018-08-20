Комментарий Павла Погребняка к семейному фото неприятно удивил фанатов
Популярный футболист Павел Погребняк обнародовал в своем микроблоге Instagram новую публикацию с 29-летней супругой Марией Погребняк и тремя сыновьями. Однако, по мнению пользователей Сети, спортсмен добавил к фото сомнительный комментарий.
На данном снимке футболист поставил руку на ягодицы возлюбленной, назвав эту часть тела любимой супруги не слишком лестным словом "задница", к тому же употребив выражение "грязный движ".Но как оказалось, он использовал строчку из композиции рэп-исполнителя Тимати Gucci.
Кого-то из фанатов возмутила такая фривольность знаменитости. Однако некоторым поклонникам чувство юмора Павла Погребняка показалось уместным, хотя и грубым.
Стоит напомнить, что супруги связали себя узами брака в 2006 году. Пара демонстрирует счастливые и гармоничные отношения. Они регулярно публикуют семейные фото в своих блогах, а также ездят вместе отдыхать.
На данном снимке футболист поставил руку на ягодицы возлюбленной, назвав эту часть тела любимой супруги не слишком лестным словом "задница", к тому же употребив выражение "грязный движ".Но как оказалось, он использовал строчку из композиции рэп-исполнителя Тимати Gucci.
Кого-то из фанатов возмутила такая фривольность знаменитости. Однако некоторым поклонникам чувство юмора Павла Погребняка показалось уместным, хотя и грубым.
Стоит напомнить, что супруги связали себя узами брака в 2006 году. Пара демонстрирует счастливые и гармоничные отношения. Они регулярно публикуют семейные фото в своих блогах, а также ездят вместе отдыхать.