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Комментарий Павла Погребняка к семейному фото неприятно удивил фанатов

Популярный футболист Павел Погребняк обнародовал в своем микроблоге Instagram новую публикацию с 29-летней супругой Марией Погребняк и тремя сыновьями. Однако, по мнению пользователей Сети, спортсмен добавил к фото сомнительный комментарий.

Комментарий Павла Погребняка к семейному фото неприятно удивил фанатов

На данном снимке футболист поставил руку на ягодицы возлюбленной, назвав эту часть тела любимой супруги не слишком лестным словом "задница", к тому же употребив выражение "грязный движ".Но как оказалось, он использовал строчку из композиции рэп-исполнителя Тимати Gucci.

Кого-то из фанатов возмутила такая фривольность знаменитости. Однако некоторым поклонникам чувство юмора Павла Погребняка показалось уместным, хотя и грубым.

Комментарий Павла Погребняка к семейному фото неприятно удивил фанатов

Стоит напомнить, что супруги связали себя узами брака в 2006 году. Пара демонстрирует счастливые и гармоничные отношения. Они регулярно публикуют семейные фото в своих блогах, а также ездят вместе отдыхать.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:30
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