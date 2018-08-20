Звезда ситкома "Счастливы вместе" Александр Исаков умер из-за ВИЧ-инфекции

Смерть Александра Исакова для многих стала неожиданностью. Фанаты начали обвинять докторов, которые якобы не поставили вовремя правильный диагноз, а также не назначили лечение. На протяжении месяца данная версия считалась официальной. Однако, как оказалось, последние годы жизни артист страдал от сильно прогрессирующей формы ВИЧ. По словам Вишневской, физического интереса к женскому полу у актера не было. Коллеги постоянно обсуждали кинозвезду, особенно, когда друг подарил ему дорогую машину.У знаменитости есть 5-летний сын, который проживает в Екатеринбурге с его матерью. Он периодически навещал ребенка.Мама Александра Исакова 23 июля приезжала в столицу на юбилей сына. Артист умер практически сразу после ее отъезда. Сначала его тело хотели кремировать, однако актрисы Екатерина Волкова и Наталья Тищенко помогли с организацией традиционных похорон на родине актера.