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Американские ученые рассказали о существовании водных планет

Во время Международной конференции Европейской ассоциации геохимии американские ученые сделали вывод, что во Вселенной существует огромное количество планет, которые благоприятны для возникновения жизни. Специалисты рассказали о существовании водных планет‍.

Американские ученые рассказали о существовании водных планет

Сотрудник Гарвардского университета и известный американский исследователь Ли Цзэн заявил, что для научного сообщества стало весьма большим сюрпризом понимание того, что во Вселенной множество водных миров. Особо отмечается, что исследования экзопланет проводили с использованием информации с космического телескопа Kepler и миссии Gaia. Американские ученые предполагают, что многие планеты содержат в своем составе до половины воды.

Другой известный исследователь Сыи Сюй заявил о сходстве химического состава Земли с выборкой из 20 различных планет. Ранее с похожим заявлениями по проблеме существования внеземной жизни выступали специалисты из многих стран мира.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:15
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