Американские ученые рассказали о существовании водных планет

Сотрудник Гарвардского университета и известный американский исследователь Ли Цзэн заявил, что для научного сообщества стало весьма большим сюрпризом понимание того, что во Вселенной множество водных миров. Особо отмечается, что исследования экзопланет проводили с использованием информации с космического телескопа Kepler и миссии Gaia. Американские ученые предполагают, что многие планеты содержат в своем составе до половины воды.Другой известный исследователь Сыи Сюй заявил о сходстве химического состава Земли с выборкой из 20 различных планет. Ранее с похожим заявлениями по проблеме существования внеземной жизни выступали специалисты из многих стран мира.