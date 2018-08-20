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Перспективный планер Perlan 2 прошел высотные испытания буксировкой

Представители проекта Perlan сообщили об успешных высотных испытаниях буксировкой планера Perlan 2, которые состоялись 14 и 17 августа. Последний раз аппарату удалось подняться на высоту 13,4 тысячи метров.

Перспективный планер Perlan 2 прошел высотные испытания буксировкой

Perlan 2 оснащен крыльями с размахом 25,6 метра и 10-метровым фюзеляжем. Масса летательного аппарата составляет 816 килограммов. Кабина пилотов вмещает до двух человек. Она герметична и утеплена, поэтому в ней можно находиться только в дыхательной маске без костюма. Отмечается, что максимальная высота, на которой планер может летать, составляет 27 километров. Разработка будет применяться в сфере научных исследований такого явления, как полярный вихрь.

В рамках последних высотных испытаний Perlan 2 присоединили тросом к самолету Grob G520. За 45 минут два аппарата набрали необходимую полетную высоту. Пилоты планера провели испытания систем управления, а затем Perlan 2 был отцеплен на высоте 12,2 километра. В целом время последнего испытания составило 3 часа.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:00
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