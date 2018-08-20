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Новую версию седана Hyundai Genesis G80 выпустят в 2019 году

Новую версию седана линейки Hyundai Genesis G80 выпустят в 2019 году. Данная модель впервые преобразилась ещё в 2016 году, попав под небольшой рестайлинг.

Новую версию седана Hyundai Genesis G80 выпустят в 2019 году


Теперь ожидается полное переформатирование машины. На шпионских фото видно, что радиаторную решетку новой Hyundai Genesis G80 наделят более крупными формами. Фонари головной оптики сузятся. По мнению экспертов, транспортное средство, если не станет полностью электрическим, получит гибридный агрегат. Тем более у известного корейского автобренда Hyundai опыта работы с гибридными версиями хватает предостаточно. В пользу новой Genesis G80 можно отнести лючки, которые расположены на задних крыльях авто. Есть вероятность, что один из них предназначен для зарядного порта.

Новую версию Hyundai Genesis G80 должны презентовать уже в следующем году. Скорее всего, новинка на автомобильном рынке появится не раньше 2020 года.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30
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