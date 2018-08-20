Писательницу Юлию Шилову прооперируют после пожара в московской квартире

Чудом спасенный автор детективных романов была доставлена в институт Склифосовского. Доктора выявили ожог верхних дыхательных путей, однако сначала поставили Юлии Шиловой капельницу для очистки крови от токсинов. Также во время пожара знаменитость при падении растянула связки, и поэтому ей назначили хирургическое вмешательство.Юлия Витальевна поведала, что перед пожаром она заметила на крыше дома фигуру незнакомца, который был одет в телогрейку. Автор насторожилась, потому что управляющая фирма не предупреждала жильцов дома о каких-либо работах. Спустя некоторое время появился огонь и запах дыма. В итоге квартира 49-летней писательницы была испорчена противопожарной пеной.