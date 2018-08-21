NASA разместило в Сети удивительное музыкальное видео с кадрами Луны

На публикации заметна граница освещённой и тёмной областей естественного спутника Земли. Ролик создавался сотрудниками музея космического центра имени Годдарда. В качестве музыкального сопровождения использовалась партия «Лунный свет», созданная известным композитором Клодом Дебюсси. Lunar Reconnaissance Orbiter представляет собой космический аппарат, запущенный в июне 2009 года на орбиту спутника Земли. Планировалось, что этот прибор выведут на полярную орбиту на 1 год, но он до сих пор работает.При помощи легковесного радара с синтезированной апертурой осенью 2012 года удалось открыть залежи водяного льда с долей примерно в 10% по массе вещества, составляющего стенки одного из кратеров. Данные показатели перекрыли оценки объемов воды в грунте естественного спутника Земли приблизительно в 10 раз.