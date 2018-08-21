АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

NASA разместило в Сети удивительное музыкальное видео с кадрами Луны

NASA разместило в Сети удивительное видео Луны, которое включает снимки, созданные с помощью аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Данный прибор занимается исследовательской работой на поверхности спутника.

NASA разместило в Сети удивительное музыкальное видео с кадрами Луны

На публикации заметна граница освещённой и тёмной областей естественного спутника Земли. Ролик создавался сотрудниками музея космического центра имени Годдарда. В качестве музыкального сопровождения использовалась партия «Лунный свет», созданная известным композитором Клодом Дебюсси. Lunar Reconnaissance Orbiter представляет собой космический аппарат, запущенный в июне 2009 года на орбиту спутника Земли. Планировалось, что этот прибор выведут на полярную орбиту на 1 год, но он до сих пор работает.


При помощи легковесного радара с синтезированной апертурой осенью 2012 года удалось открыть залежи водяного льда с долей примерно в 10% по массе вещества, составляющего стенки одного из кратеров. Данные показатели перекрыли оценки объемов воды в грунте естественного спутника Земли приблизительно в 10 раз.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валерия показала в Instagram своего
Компания Apple зарегистрировала шесть новых
Ольга Бузова не отменила пресс-конференцию в
Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии
Названа цена первого смартфона со сверхпрочным
В туалете поезда «Ульяновск-Анапа» найден мертвый
Ученые: Экстракт кленового листа разглаживает
Фанаты с трудом узнали Анжелику Варум в юности,
Рендеры смартфона Huawei Mate 20 раскрывают
NASA разместило в Сети удивительное музыкальное
Logitech показала вертикальную компьютерную мышь
Тюнинг-ателье G-Power доработало универсал
Дональд и Меланья Трамп спят в разных спальнях,
Астролог Василиса Володина назвала семью принца
Милана Кержакова поделилась в Instagram
Ученые: Яд паука-кругопряда остановит гибель
Над Китаем из смога возникли гигантские фигуры в
Ученые объяснили, почему не стоит бояться конца
Россия передаст Индии технологии Су-57
Сервис «Яндекс.Музыка» может заменить стандартное
23 августа Xiaomi представит новый ноутбук
Автомобили Tesla будут воспроизводить видео с
Попрощаться с поэтом Зиновьевым не пришла ни
Геронтолог Обри ди Грей утверждает, что люди
Российские специалисты научились предсказывать
Комментарий Павла Погребняка к семейному фото
Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах
Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини
Mercedes-Benz анонсировал на видео новый
Юлия Высоцкая показала романтичное фото с Андреем
Просмотреть все новости