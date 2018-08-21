Дональд и Меланья Трамп спят в разных спальнях, волнуются СМИ
СМИ сообщают, что отношения Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп не дают покоя американцам. Первая леди США выглядит «более расслабленной», когда супруга нет рядом. Да и спят они в разных спальнях, как утверждает западная пресса.
В СМИ появляются публикации, что сейчас супруги очень близки к разводу. Глава США и его супруга на людях демонстрируют, что очень любят друг друга, а на самом деле у пары практически нет взаимопонимания. Западные журналисты утверждают, что супруги проживают в разных спальнях. Когда путешествуют, они берут себе отдельные гостиничные номера.
Репортеры сетуют, что им практически ничего не известно о личной жизни первой леди. По мнению всезнающих журналистов, это все из-за того, что круг общения жены президента США крайне узок — это только ее родители Амалия и Виктор Кнаусс, а также сестра Инес Кнаусс.
В СМИ появляются публикации, что сейчас супруги очень близки к разводу. Глава США и его супруга на людях демонстрируют, что очень любят друг друга, а на самом деле у пары практически нет взаимопонимания. Западные журналисты утверждают, что супруги проживают в разных спальнях. Когда путешествуют, они берут себе отдельные гостиничные номера.
Репортеры сетуют, что им практически ничего не известно о личной жизни первой леди. По мнению всезнающих журналистов, это все из-за того, что круг общения жены президента США крайне узок — это только ее родители Амалия и Виктор Кнаусс, а также сестра Инес Кнаусс.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00