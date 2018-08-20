В Сети бурно обсуждают срыв "Перезагрузки" Александры Черно

«Фитнес-тренеры и диетологи с психологами уже подмочили свою репутацию, не добившись ни малейшего результата. А ведь они считаются одними из самых лучших и профессиональных специалистов своего дела! Вот почему все клиники и хирурги наотрез отказываются браться за Александру Черно! Всем важна своя репутация! И правильно делают! Она никогда не будет худой!», - продолжают писать в Сети.



Преданные поклонники прославленной телестройки «Дом-2» хорошо знают, что клятвенные обещания Александры Черно мужественно выдержать все испытания в программе «Перезагрузка» были попросту забыты практически в первые же дни.И если сначала тогда еще брюнетка постоянно возмущалась из-за изнуряющих тренировок, то когда Саше запретили кушать вредную пищу и буквально заставили правильно питаться, участница и вовсе сошла с ума. Тем не менее, даже после неоднократных срывов Черно организаторы телепроекта «Дом-2» не теряли надежду и верили, что совсем скоро большая и необъятная девушка превратится в стройную красотку.На сегодняшний день, как стало известно, администрация одного из самых скандальных и популярных проектов России продолжает активно искать клинику и хорошего пластического хирурга, которые бы взялись за скандальную участницу реалити. Сама же Александра Черно в это самое время продолжает и дальше много кушать и употреблять жиросжигающие препараты, наивно веря, что они ей помогут.Оказывается, что брюнетка уверена в том, что совсем скоро ей отрежут весь ее жир, а грудь, которой нет, пришьют. Александра вовсю уже ждет операции и именно поэтому по максимуму старается насладиться последними деньками разнообразного питания. Ведь ни для кого не является секретом, что после подобных операций пациенту необходимо придерживаться прописанной диеты.Как стало известно, на данный момент пластические клиники одна за другой отказывают руководству «Дом-2». Хирурги не готовы взяться за такую сложную участницу, как Александра Черно. И дело, как оказалось, даже не в самой полноте девушке, а в том, что потом их работа станет для них же самих фактически антирекламой.Если верить сплетням, который на данный момент продолжают активно распространяться по Сети, врачи отказываются сделать из Саши стройную красотку, так как не хотят портить свою репутацию. Ведь Черно никогда не скрывала, что не хочет заниматься собой и своей фигурой. Девушку вполне устраивал ее образ жизни и внешний вид.Саму же программу «Перезагрузку» руководство «Дома-2» придумало не для брюнетки, а для эфиров и рекламы. Только вот кого и что администрация реалити-шоу хотела отрекламировать, до сих пор никому непонятно.Есть информация, что хирурги не хотят, чтобы их репутации пострадали так же, как пострадали репутации фитнес-тренеров, диетологов и психиатров, которые работали ранее с Александрой Черно в программе «Перезагрузка».