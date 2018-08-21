Милана Кержакова поделилась в Instagram подробностями нервного срыва

Она не скрывала, что употребляла запрещенные препараты, а также страдала от серьезной зависимостью. Девушка полностью жила чувствами мужа, и в какой-то момент перестала отделять супруга от себя. Когда в семье случился разлад, молодая мать не понимала, как ей вести себя.В период реабилитации жена футболиста научилась жить самостоятельно. Милана Кержакова призналась, что получила замечательный опыт, а ее фанаты постарались поддержать вою любимицу.