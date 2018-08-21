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Милана Кержакова поделилась в Instagram подробностями нервного срыва

Милана Кержакова, являющаяся супругой футболиста Александра Кержакова, рассказала фолловерам Instagram о реабилитации после нервного срыва. Сейчас молодая мать чувствует себя намного лучше.

Милана Кержакова поделилась в Instagram подробностями нервного срыва

Она не скрывала, что употребляла запрещенные препараты, а также страдала от серьезной зависимостью. Девушка полностью жила чувствами мужа, и в какой-то момент перестала отделять супруга от себя. Когда в семье случился разлад, молодая мать не понимала, как ей вести себя.

Милана Кержакова поделилась в Instagram подробностями нервного срыва

В период реабилитации жена футболиста научилась жить самостоятельно. Милана Кержакова призналась, что получила замечательный опыт, а ее фанаты постарались поддержать вою любимицу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00
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