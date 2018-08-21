Над Китаем из смога возникли гигантские фигуры в форме ангелов

Очевидцы рассказывают о том, что над их головами появились многочисленные образы, реальность которых вызывала удивление и даже страх. Кто-то видел в фигурах пришельцев, кому-то они напоминали существ из параллельного мира. Вспыхнули бурные дискуссии о противоестественности данного явления.Критики поспешили заявить о мистификации, но большое количество свидетелей, видевших ангелов над Поднебесной, уверяют, что все это было на самом деле.Но авторитетные научные умы не торопятся объяснять происходящее. А злые языки и вовсе говорят о массовой галлюцинации, которая могла возникнуть под влиянием ядовитого смога.