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Над Китаем из смога возникли гигантские фигуры в форме ангелов

Над Китаем из густого смога возникли гигантские фигуры в форме ангелов. Это удивительное зрелище попало на видео и вызвало переполох в Сети.

Над Китаем из смога возникли гигантские фигуры в форме ангелов

Очевидцы рассказывают о том, что над их головами появились многочисленные образы, реальность которых вызывала удивление и даже страх. Кто-то видел в фигурах пришельцев, кому-то они напоминали существ из параллельного мира. Вспыхнули бурные дискуссии о противоестественности данного явления.

Критики поспешили заявить о мистификации, но большое количество свидетелей, видевших ангелов над Поднебесной, уверяют, что все это было на самом деле.


Но авторитетные научные умы не торопятся объяснять происходящее. А злые языки и вовсе говорят о массовой галлюцинации, которая могла возникнуть под влиянием ядовитого смога.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 03:00
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