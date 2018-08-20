Военный эксперт рассказал о разработке комплекса по аналогии с «Красухой»
Вооружение армии США может пополниться мобильными современными комплексами РЭБ - радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт дал интервью в отношении разработки комплекса по аналогии с «Красухой».
Американский аналог включает систему противоэлектронной борьбы Crew Duke. По словам разработчиков компании SRС, благодаря ей можно обнаруживать, а также глушить коммуникационные вражеские сети в широком диапазоне частот, перехватывать связь неприятеля, при этом передавая свой сигнал. На сегодняшний день РЭБ уступает российским разработкам, которые задействованы в САР. Сейчас республику защищают установки «Гармонь», «Зоопарк-1», «Москва-1», «Красуха», «Леер-3». Сергей Хатылев, являющийся экс-начальником зенитно-ракетных войск российского командования специального назначения ВВС, рассказал журналистам «ПолитЭксперта», что в этом виде современного вооружения США отстаёт. По словам специалиста, создать подобный комплекс не является технически проблемным. Тяжелее реализовать серийное производство.
Кроме достижения одномоментных показателей, следует противодействовать конкретным системам в рамках конкретного временного отрезка. Нужно, чтобы система была адаптивной, с открытой инфраструктурой. Должна иметься возможность для применения её против авиации, морских и наземных средств, а также прочих видов. В данном случае это будет иметь значение. Сергей Хатылев заметил, что «Красуха» доказаласвою способность бороться с рейсовыми самолетами, дронами, ставить помехи разным видам авиации. Данный комплекс является самой современной системой РЭБ, которую РФ применяет в САР.
Американский аналог включает систему противоэлектронной борьбы Crew Duke. По словам разработчиков компании SRС, благодаря ей можно обнаруживать, а также глушить коммуникационные вражеские сети в широком диапазоне частот, перехватывать связь неприятеля, при этом передавая свой сигнал. На сегодняшний день РЭБ уступает российским разработкам, которые задействованы в САР. Сейчас республику защищают установки «Гармонь», «Зоопарк-1», «Москва-1», «Красуха», «Леер-3». Сергей Хатылев, являющийся экс-начальником зенитно-ракетных войск российского командования специального назначения ВВС, рассказал журналистам «ПолитЭксперта», что в этом виде современного вооружения США отстаёт. По словам специалиста, создать подобный комплекс не является технически проблемным. Тяжелее реализовать серийное производство.
Кроме достижения одномоментных показателей, следует противодействовать конкретным системам в рамках конкретного временного отрезка. Нужно, чтобы система была адаптивной, с открытой инфраструктурой. Должна иметься возможность для применения её против авиации, морских и наземных средств, а также прочих видов. В данном случае это будет иметь значение. Сергей Хатылев заметил, что «Красуха» доказаласвою способность бороться с рейсовыми самолетами, дронами, ставить помехи разным видам авиации. Данный комплекс является самой современной системой РЭБ, которую РФ применяет в САР.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:50