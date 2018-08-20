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Дочь миллиардера Потанина вышла замуж за инструктора по танцам

Дочь миллиардера Владимира Потанина накануне вышла замуж за инструктора по танцам. Свадебное торжество состоялось на Лазурном берегу, где в качестве приглашённых были Леонид Агутин и Иван Ургант.

Роскошная свадьба обошлась олигарху в круглую сумму более 10 миллионов долларов. Для свадьбы единственной дочери Потанин выбрал шикарный отель на французском побережье, где трёхкратная чемпионка мира по аквабайку Анастасия Потанина вышла замуж за танцора Артёма Кручинина. Стоит отметить, что жених на 10 лет моложе невесты.

Дочь миллиардера Потанина вышла замуж за инструктора по танцам


Свадебное торжество прошло с размахом, миллиардер не жалел денег на убранство и угощение. Приглашённых гостей, встречал струнный оркестр, а территория 5-звёздочного отеля была украшена композициями розовых и белоснежных цветов. Развлекал собравшихся Иван Ургант, корпоративное выступление которого стоит около 4 миллионов рублей. В завершении праздника новобрачные разрезали многоярусный торт, который приготовили лучшие французские кондитеры.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:15
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