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Ученые объяснили, почему не стоит бояться конца Вселенной

Известный космолог из Гарварда Лиза Рэндалл рассказала, что бессмысленно беспокоится о конце Вселенной. Накануне она заявила об этом на фестивале Geek Picnic.

Ученые объяснили, почему не стоит бояться конца Вселенной

Лиза Рэндалл рассказала, что сейчас ведутся исследования в области существования параллельных миров. Ученые работают с Большим адронным коллайдером. Новых миров пока не было обнаружено, но поиски продолжаются. Также астрономы пытаются понять, почему во Вселенной много черных дыр. Ученые занимаются вопросами причин их образования и ищут, почему они появляются в больших скоплениях звезд или в изолированных уголках космоса.

Также Лиза Рэндалл заявила, что любое явление подходит к своему завершению и Вселенная не является исключением. Она полагает, что это будет происходить не как полное уничтожение. Вселенная просто расширится до абсолютного предела и больше ничего не произойдет. Космолог подчеркнула, что это лишь одна из возможных теорий, ведь еще непонятно, как устроена Вселенная. А если это и произойдет, то еще не скоро, и беспокоиться о конце света не стоит.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:00
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