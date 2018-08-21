23 августа Xiaomi представит новый ноутбук

Согласно тизеру, ноутбук обзаведется металлическим корпусом, 15,6-дюймовым экраном и цифровой панелью для удобной работы с цифрами. Таким образом, новинка отлично подойдет для деловых людей, которым нужно решать много повседневных задач.Эксперты предполагают, что новинка обзаведется процессорами Intel Core из восьмой генерации и съемными видеокартами типа Nvidia. По внешнему виду ноутбук должен быть похож на Xiaomi Notebook Pro. Что касается дисплея, то он предоставит пользователям изображение в разрешении Full HD.