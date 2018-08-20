Автомобили Tesla будут воспроизводить видео с Интернета
С выходом новой версии программного обеспечения автомобили марки Tesla получат много новых функций, в том числе опцию воспроизведения видео с различных видеосервисов. Таким образом, водитель сможет интересно провести время при ожидании зарядки аккумуляторов.
Сообщается, что это нововведение будет внедрено в программную среду Tesla путем релиза пакета данных Tesla V10.0. С его помощью пользователи смогут просматривать видеоматериалы на большом сенсорном экране, расположенном на главной приборной панели салона электрокара. Особых подробностей по этому поводу Илон Маск не раскрыл.
Предполагается, что функция просмотра видео будет доступна только в режиме простоя автомобиля, а во время движения система станет автоматически ее блокировать в целях безопасности пассажиров транспортного средства.
Сообщается, что это нововведение будет внедрено в программную среду Tesla путем релиза пакета данных Tesla V10.0. С его помощью пользователи смогут просматривать видеоматериалы на большом сенсорном экране, расположенном на главной приборной панели салона электрокара. Особых подробностей по этому поводу Илон Маск не раскрыл.
Предполагается, что функция просмотра видео будет доступна только в режиме простоя автомобиля, а во время движения система станет автоматически ее блокировать в целях безопасности пассажиров транспортного средства.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 23:30