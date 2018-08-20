Автомобили Tesla будут воспроизводить видео с Интернета

Сообщается, что это нововведение будет внедрено в программную среду Tesla путем релиза пакета данных Tesla V10.0. С его помощью пользователи смогут просматривать видеоматериалы на большом сенсорном экране, расположенном на главной приборной панели салона электрокара. Особых подробностей по этому поводу Илон Маск не раскрыл.Предполагается, что функция просмотра видео будет доступна только в режиме простоя автомобиля, а во время движения система станет автоматически ее блокировать в целях безопасности пассажиров транспортного средства.