Попрощаться с поэтом Зиновьевым не пришла ни Пугачева, ни Ротару

Только Игорь Николаев в день смерти Зиновьева написал о том, что поэт ушёл из жизни. Произведения усопшего, помимо Пугачёвой и Ротару, исполняют Лариса Долина, Михаил Боярский, Валерий Леонтьев, Александр Малинин и другие известные личности, однако они не соизволили посетить траурное мероприятие и даже не оставили в Сети памятной публикации.Присутствовавший на похоронах известный актёр Александр Михайлов осудил звёздных персон за равнодушие и высокомерие. Он отметил, что ни один из артистов не пришёл попрощаться с автором их шлягеров, а ведь Николай Зиновьев дарил им свою душу. Прощание с поэтом проходило в Центральном Доме литераторов, а захоронили его на Химкинском кладбище.