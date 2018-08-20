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Попрощаться с поэтом Зиновьевым не пришла ни Пугачева, ни Ротару

В Москве 19 августа состоялась панихида по поводу смерти поэта Николая Зиновьева, который скончался на 74-м году жизни. Попрощаться с ним пришло очень мало людей, а ведь он писал хиты для многих звёзд шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачёву и Софию Ротару.

Только Игорь Николаев в день смерти Зиновьева написал о том, что поэт ушёл из жизни. Произведения усопшего, помимо Пугачёвой и Ротару, исполняют Лариса Долина, Михаил Боярский, Валерий Леонтьев, Александр Малинин и другие известные личности, однако они не соизволили посетить траурное мероприятие и даже не оставили в Сети памятной публикации.

Попрощаться с поэтом Зиновьевым не пришла ни Пугачева, ни Ротару


Присутствовавший на похоронах известный актёр Александр Михайлов осудил звёздных персон за равнодушие и высокомерие. Он отметил, что ни один из артистов не пришёл попрощаться с автором их шлягеров, а ведь Николай Зиновьев дарил им свою душу. Прощание с поэтом проходило в Центральном Доме литераторов, а захоронили его на Химкинском кладбище.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 23:00
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