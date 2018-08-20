У заместителя гендиректора РКК «Энергия» изъяли 500 тысяч меченых рублей
Представители ФСБ России провели оперативный эксперимент и в ходе обысков заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова смогли найти 500 тысяч меченых рублей. Деньги были найдены при обыске места работы руководителя предприятия.
Известно, что все найденные деньги были изъяты. Ранее сумму в полмиллиона рублей передали одному из сотрудников Белобородова. Следственный комитет сделал это в рамках оперативного эксперимента. В конечном счете, у заместителя гендиректора корпорации удалось изъять 28 тысяч евро, 500 тысяч рублей и некоторую сумму в долларовом эквиваленте.
До этого Белобородов и двое его сотрудников получили обвинение за организованное мошенничество. Вследствие этого сотрудники Следственного управления и ФСБ России ведут расследование этого уголовного дела с целью выяснения всех нюансов преступления.
Известно, что все найденные деньги были изъяты. Ранее сумму в полмиллиона рублей передали одному из сотрудников Белобородова. Следственный комитет сделал это в рамках оперативного эксперимента. В конечном счете, у заместителя гендиректора корпорации удалось изъять 28 тысяч евро, 500 тысяч рублей и некоторую сумму в долларовом эквиваленте.
До этого Белобородов и двое его сотрудников получили обвинение за организованное мошенничество. Вследствие этого сотрудники Следственного управления и ФСБ России ведут расследование этого уголовного дела с целью выяснения всех нюансов преступления.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:25