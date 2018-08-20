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У заместителя гендиректора РКК «Энергия» изъяли 500 тысяч меченых рублей

Представители ФСБ России провели оперативный эксперимент и в ходе обысков заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова смогли найти 500 тысяч меченых рублей. Деньги были найдены при обыске места работы руководителя предприятия.

У заместителя гендиректора РКК «Энергия» изъяли 500 тысяч меченых рублей


Известно, что все найденные деньги были изъяты. Ранее сумму в полмиллиона рублей передали одному из сотрудников Белобородова. Следственный комитет сделал это в рамках оперативного эксперимента. В конечном счете, у заместителя гендиректора корпорации удалось изъять 28 тысяч евро, 500 тысяч рублей и некоторую сумму в долларовом эквиваленте.

До этого Белобородов и двое его сотрудников получили обвинение за организованное мошенничество. Вследствие этого сотрудники Следственного управления и ФСБ России ведут расследование этого уголовного дела с целью выяснения всех нюансов преступления.

 
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:25
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