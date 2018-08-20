У заместителя гендиректора РКК «Энергия» изъяли 500 тысяч меченых рублей

Известно, что все найденные деньги были изъяты. Ранее сумму в полмиллиона рублей передали одному из сотрудников Белобородова. Следственный комитет сделал это в рамках оперативного эксперимента. В конечном счете, у заместителя гендиректора корпорации удалось изъять 28 тысяч евро, 500 тысяч рублей и некоторую сумму в долларовом эквиваленте.До этого Белобородов и двое его сотрудников получили обвинение за организованное мошенничество. Вследствие этого сотрудники Следственного управления и ФСБ России ведут расследование этого уголовного дела с целью выяснения всех нюансов преступления.