Российские специалисты научились предсказывать свойства ядерных батареек

Ядерные батарейки имеют высокий уровень КПД. Они работают на основе радиоактивного изотопа никеля. Такие устройства пригодятся в медицине, космической отрасли и других сферах человеческой деятельности. Из-за отсутствия возможности точно предсказывать параметры бета-вольтаических элементов, ученые не могли создавать эффективные энергетические системы.Борис Якимов из НИТУ «МИСиС» сказал, что в рамках проекта была использована технология имитации бета-излучения электронным пучком. После ряда исследований ученым удалось развить корректную модель работы ядерных элементов.