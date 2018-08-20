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Российские специалисты научились предсказывать свойства ядерных батареек

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета, Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали методику прогнозирования свойств ядерных батареек. Таким образом, бета-вольтаические элементы питания можно будет сделать гораздо дешевле и стабильнее, чем сейчас.

Российские специалисты научились предсказывать свойства ядерных батареек


Ядерные батарейки имеют высокий уровень КПД. Они работают на основе радиоактивного изотопа никеля. Такие устройства пригодятся в медицине, космической отрасли и других сферах человеческой деятельности. Из-за отсутствия возможности точно предсказывать параметры бета-вольтаических элементов, ученые не могли создавать эффективные энергетические системы.

Борис Якимов из НИТУ «МИСиС» сказал, что в рамках проекта была использована технология имитации бета-излучения электронным пучком. После ряда исследований ученым удалось развить корректную модель работы ядерных элементов.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:00
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