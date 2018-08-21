АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали женщинам, как стать магнитом для мужчин
EUR 76.72 USD 67.18
Курс валют на 21.08.2018

Россия передаст Индии технологии Су-57

Россия в рамках проекта FGFA намерена передать Индии технологии по созданию истребителя нового поколения, в основе которого будет лежать Су-57. Об этом накануне сообщил Юрий Слюсарь – глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

По словам Слюсаря, Индия из проекта не выходила, страна сейчас находится на пути ко второму этапу технологического развития, занимаясь закупкой самолётов и разработкой лицензионного производства. Однако 20 августа Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в интервью с журналистами сообщил о том, что проект заморожен, но в то же время есть надежда на то, что переговоры по самолёту-штурмовику пятого поколения будут возобновлены.

Россия передаст Индии технологии Су-57


Российско-индийский проект FGFA предполагает создание истребителя пятого поколения на базе Су-57. Российская сторона рассматривала Индию в качестве главного источника финансирования проекта по разработке нового серийного бомбардировщика. Однако весной этого года появились некоторые данные о том, что индийская сторона решила выйти из проекта.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 01:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия передаст Индии технологии Су-57
Сервис «Яндекс.Музыка» может заменить стандартное
23 августа Xiaomi представит новый ноутбук
Автомобили Tesla будут воспроизводить видео с
Попрощаться с поэтом Зиновьевым не пришла ни
Геронтолог Обри ди Грей утверждает, что люди
Российские специалисты научились предсказывать
Комментарий Павла Погребняка к семейному фото
Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах
Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини
Mercedes-Benz анонсировал на видео новый
Юлия Высоцкая показала романтичное фото с Андреем
Ученые выяснили, что личность большинства людей
Перспективный планер Perlan 2 прошел высотные
Экс-участники «Дома-2» Александр Гобозов и Ольга
Новую версию седана Hyundai Genesis G80 выпустят
Американские ученые рассказали о существовании
Оставив детей в Италии, Ксения Бородина и Курбан
Писательницу Юлию Шилову прооперируют после
Звезда ситкома "Счастливы вместе" Александр
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев поздравил с
Японский космонавт Соити Ногути назвал умение
Дочь миллиардера Потанина вышла замуж за
Бывший парень Елизаветы Триандафилиди предложил
Военный эксперт рассказал о разработке комплекса
В Сети бурно обсуждают срыв "Перезагрузки"
У заместителя гендиректора РКК «Энергия» изъяли
Алсу сообщила, почему не захотела рожать в России
Киану Ривз давно женат на Вайноне Райдер
Хакеры научились редактировать сообщения
Просмотреть все новости