Россия передаст Индии технологии Су-57
Россия в рамках проекта FGFA намерена передать Индии технологии по созданию истребителя нового поколения, в основе которого будет лежать Су-57. Об этом накануне сообщил Юрий Слюсарь – глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
По словам Слюсаря, Индия из проекта не выходила, страна сейчас находится на пути ко второму этапу технологического развития, занимаясь закупкой самолётов и разработкой лицензионного производства. Однако 20 августа Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в интервью с журналистами сообщил о том, что проект заморожен, но в то же время есть надежда на то, что переговоры по самолёту-штурмовику пятого поколения будут возобновлены.
Российско-индийский проект FGFA предполагает создание истребителя пятого поколения на базе Су-57. Российская сторона рассматривала Индию в качестве главного источника финансирования проекта по разработке нового серийного бомбардировщика. Однако весной этого года появились некоторые данные о том, что индийская сторона решила выйти из проекта.
По словам Слюсаря, Индия из проекта не выходила, страна сейчас находится на пути ко второму этапу технологического развития, занимаясь закупкой самолётов и разработкой лицензионного производства. Однако 20 августа Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в интервью с журналистами сообщил о том, что проект заморожен, но в то же время есть надежда на то, что переговоры по самолёту-штурмовику пятого поколения будут возобновлены.
Российско-индийский проект FGFA предполагает создание истребителя пятого поколения на базе Су-57. Российская сторона рассматривала Индию в качестве главного источника финансирования проекта по разработке нового серийного бомбардировщика. Однако весной этого года появились некоторые данные о том, что индийская сторона решила выйти из проекта.
В мире
Добавил: Алина Сегодня, 01:01