Россия передаст Индии технологии Су-57

По словам Слюсаря, Индия из проекта не выходила, страна сейчас находится на пути ко второму этапу технологического развития, занимаясь закупкой самолётов и разработкой лицензионного производства. Однако 20 августа Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в интервью с журналистами сообщил о том, что проект заморожен, но в то же время есть надежда на то, что переговоры по самолёту-штурмовику пятого поколения будут возобновлены.Российско-индийский проект FGFA предполагает создание истребителя пятого поколения на базе Су-57. Российская сторона рассматривала Индию в качестве главного источника финансирования проекта по разработке нового серийного бомбардировщика. Однако весной этого года появились некоторые данные о том, что индийская сторона решила выйти из проекта.