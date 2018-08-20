«Выла как собака»: Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, как довела себя до истерики

«На днях мои соседи впервые за 4 года, что я живу в нашей квартире, слышали как я ревела белугой. Нет, я просто выла как собака, со слезами, соплями и всеми вытекающими. Муж просто был в шоке. Мы были дома вдвоём и он в момент завывания спокойно сидел и писал музыку в гостиной. Короче, я сняла крутейший влог на #AFPсмонтировала его собственноручно (на это ушло две ночи) и удалила. Просто ахтунг! Случайно, чистила память телефона, забыв, что я ещё не сохранила материал из аймуви, я почистила папку с видео не забыв почистить «удалённые». Обида была такааааая... На себя..», - пишет Алена Водонаева.

«..Хорошо, что я выступление мужа раньше «порезала» и он успел его выложить. Вот такие новости. Вот такой новый #VLOGпилять!..», - поделилась с поклонниками Алена Водонаева.

Несколько часов назад эпатажная экс-участница прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram новый пост, в котором сообщила преданным поклонника очень печальную новость. Оказалось, что обворожительная брюнетка из-за своей невнимательности удалила новый влог, который еще не был «залит» в Сеть.По словам экс-звезды «Дома-2», в тот момент она обвиняла всех и даже супруга, который по факту ничего не сделал. Оказывается, что на протяжении двух суток один из самых крутейших хаккеров пытался взломать ее айклауд, но ничего не получилось.Выяснилось, что этот же специалист ранее научил Алену Водонаеву защищаться от нежелательных взломов, что в результате привело к тому, что даже этому же хаккеру не удалось взломать айклауд телеведущей.Нужно сказать, что верные фанаты знаменитости тут же бросились пытаться успокоить свою любимицу. Некоторые рассказали о подобных случаях, которые произошли и с ними. Многие пользователи социальной сети указали на то, что удаленный видеоролик не должен быть поводом для того, чтобы не только доводить себя до истерики, но и тем более кричать на любимого супруга.Несмотря на то, что подписчики один за другим принялись поддерживать Алену Водонаеву, многие пользователи Сети отметили очень важный момент. Фолловеры уверены, что знаменитости не стоит беспокоиться об утрате того, что уже никак не вернуть, а также посоветовали просто начать делать новый влог и продолжать снимать интересные видеоролики.