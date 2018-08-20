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Хакеры научились редактировать сообщения пользователей WhatsApp

Сегодня стало известно, что хакерам удалось добиться возможности редактирования сообщений в мессенджере WhatsApp, тем самым влияя на данные, обмениваемые пользователями.

Добиться столь важной опции злоумышленники смогли благодаря имеющейся проблеме в системе безопасности программы. Однако эксперты уверенно заявляют, что в скором времени такая уязвимость будет полностью устранена. Специалистами уже отправлено информационное письмо в адрес разработчиков программы. Не исключено, что в дальнейшем хакеры смогут снова выявить проблему в мессенджере, открывающую огромные возможности.

Хакеры научились редактировать сообщения пользователей WhatsApp


Примечательно, совсем недавно стало известно о намерении индийских властей осуществить блокировку работы WhatsApp на территории страны. Причина состоит в том, что посредством обмена данным в данной программе, очень часто происходят различные правонарушения, отследить которые не представляется возможным известными способами. Не исключено, что очередной повод в виде обнаруженной уязвимости может негативно отразиться на судьбе месседжера в отдельных странах мира.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 16:20
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