Хакеры научились редактировать сообщения пользователей WhatsApp

Добиться столь важной опции злоумышленники смогли благодаря имеющейся проблеме в системе безопасности программы. Однако эксперты уверенно заявляют, что в скором времени такая уязвимость будет полностью устранена. Специалистами уже отправлено информационное письмо в адрес разработчиков программы. Не исключено, что в дальнейшем хакеры смогут снова выявить проблему в мессенджере, открывающую огромные возможности.Примечательно, совсем недавно стало известно о намерении индийских властей осуществить блокировку работы WhatsApp на территории страны. Причина состоит в том, что посредством обмена данным в данной программе, очень часто происходят различные правонарушения, отследить которые не представляется возможным известными способами. Не исключено, что очередной повод в виде обнаруженной уязвимости может негативно отразиться на судьбе месседжера в отдельных странах мира.