Аналитики предсказали россиянам падение цен на жилье
Аналитики предсказали россиянам падение цен на жилье, обусловленное введением новых санкций. На стоимость недвижимости может повлиять снижение спроса, которое вызвано возможным обострением экономической ситуации в стране.
Аналитики напоминают, что на вторичном рынке до 2018 года наблюдалось плавное снижение стоимости на квартиры. В декабре 2014 года средняя цена одного квадратного метра составляла 195,1 тысяч рублей, а в 2017 году того же месяца — 177,6. Но на сегодня цена квадратного метра снова возросла до 180,6 тысяч рублей. Риелторы предсказывают, что цена на недвижимость начнет снижаться из-за потери спроса, который уже наблюдается на рынке. В начале текущего года при заметном росте спроса аналитики ожидали, что число сделок вырастет на 50% по сравнению с 2017 годом. Но по итогам июля не было зафиксировано превышения спроса над показателями данного периода прошлого года.
В текущем месяце из-за угрозы введения новых санкций против России и ослабления рубля такая тенденция может усилиться. Риелторы предполагают, что авансов будет внесено на 10% меньше, чем в августе 2016 года. А в случае обострения обстановки в РФ ожидаемый суммарный прирост спроса к концу этого года составит 20% вместо прогнозируемых ранее 50%.
Аналитики напоминают, что на вторичном рынке до 2018 года наблюдалось плавное снижение стоимости на квартиры. В декабре 2014 года средняя цена одного квадратного метра составляла 195,1 тысяч рублей, а в 2017 году того же месяца — 177,6. Но на сегодня цена квадратного метра снова возросла до 180,6 тысяч рублей. Риелторы предсказывают, что цена на недвижимость начнет снижаться из-за потери спроса, который уже наблюдается на рынке. В начале текущего года при заметном росте спроса аналитики ожидали, что число сделок вырастет на 50% по сравнению с 2017 годом. Но по итогам июля не было зафиксировано превышения спроса над показателями данного периода прошлого года.
В текущем месяце из-за угрозы введения новых санкций против России и ослабления рубля такая тенденция может усилиться. Риелторы предполагают, что авансов будет внесено на 10% меньше, чем в августе 2016 года. А в случае обострения обстановки в РФ ожидаемый суммарный прирост спроса к концу этого года составит 20% вместо прогнозируемых ранее 50%.
Экономика
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:05