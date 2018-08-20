Аналитики предсказали россиянам падение цен на жилье

Аналитики напоминают, что на вторичном рынке до 2018 года наблюдалось плавное снижение стоимости на квартиры. В декабре 2014 года средняя цена одного квадратного метра составляла 195,1 тысяч рублей, а в 2017 году того же месяца — 177,6. Но на сегодня цена квадратного метра снова возросла до 180,6 тысяч рублей. Риелторы предсказывают, что цена на недвижимость начнет снижаться из-за потери спроса, который уже наблюдается на рынке. В начале текущего года при заметном росте спроса аналитики ожидали, что число сделок вырастет на 50% по сравнению с 2017 годом. Но по итогам июля не было зафиксировано превышения спроса над показателями данного периода прошлого года.В текущем месяце из-за угрозы введения новых санкций против России и ослабления рубля такая тенденция может усилиться. Риелторы предполагают, что авансов будет внесено на 10% меньше, чем в августе 2016 года. А в случае обострения обстановки в РФ ожидаемый суммарный прирост спроса к концу этого года составит 20% вместо прогнозируемых ранее 50%.